Члены Конгресса ждут визита Зеленского в США – американский политик

Визит Зеленского в США состоится 30 августа, в это время Конгресс будет на каникулах Фото: EPA

По его словам, после договоренности США и Германии о снятии санкций с корпораций, поддерживающих строительство газопровода "Северный поток – 2", президент США Джо Байден "оказался под колоссальным давлением политической элиты Америки".

"И чем ближе визит Зеленского в Вашингтон, тем большее давление на него оказывается", – сказал Пинкус.

По его словам, общественности США активно поддерживают Украину.

"Несмотря на то, что большинство конгрессменов сегодня в отпусках, многие из них готовы встретиться с Зеленским, где бы это ни было, и выразить поддержку. Это непременно скажется на переговорах Зеленского с Байденом. Особенно будет делаться акцент на экономической и военной помощи. Этот вопрос о незыблемости границ Украины с возвратом Крыма и восстановлением Донбасса не подлежит обсуждению", – заявил политик.