ЦИК заявила об угрозе обстрелов и терактов на местных выборах в ОРДЛО

Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что на Донбассе уровень угрозы терактов выше, чем в других частях Украины. Вопрос проведения местных выборов на территориях ОРДЛО находится на контроле комиссии.



Местные выборы в ОРДЛО 25 октября прошлого года не состоялись из-за невозможности их организации Фото: EPA

Из-за постоянных обстрелов отдельных районов Донецкой и Луганской областей вооруженными формированиями Российской Федерации и угрозы терактов невозможно гарантировать безопасность во время организации и проведения местных выборов 28 марта. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) 16 января.

Комиссия рассмотрела выводы областных военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях, а также от управлений СБУ и командования операции Объединенных сил (ООС). В письмах ведомств сказано, что невозможно гарантировать безопасность избирателей из-за постоянных обстрелов территории, подконтрольной украинским властям, вооруженными формированиями Российской Федерации и ее наемниками, проживающих в населенных пунктах на линии разграничения.

На Донбассе уровень угрозы терактов выше, чем в других частях Украины, говорится в сообщении ЦИК.

В перечень территориальных общин, где планируют провести выборы, входят десять сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь – Северодонецкого и Счастьенский районов Луганской области.

Комиссия отмечает, что вопрос проведения местных выборов на указанных территориях находится на контроле и после положительных заключений компетентных органов о ситуации с безопасностью будут приняты меры для назначения и последующей организации подготовки и проведения соответствующих выборов.