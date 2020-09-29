"Давно хотел посмотреть на Украину с расстояния". Гончарук уехал в США

Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что уехал на несколько месяцев в Вашингтон. Он пообещал делиться мыслями, некоторые из которых собирается воплотить в жизнь после возвращения в Украину.

Гончарук: Когда находишься в потоке нашего ежедневного политического трэша, часто эмоции берут верх Фото: Олексій Гончарук / Facebook

29 сентября бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук выставил фотографии из аэропорта и написал в Facebook, что следующие месяцы проведет в США, преимущественно в Вашингтоне.

Он отметил, что в США будет происходить много важного, что повлияет в том числе и на Украину.

"Давно хотел посмотреть на Украину с расстояния. Иногда так общую картину видно значительно лучше, потому что когда находишься в потоке нашего ежедневного политического трэша, часто эмоции берут верх", – написал экс-премьер.

Он пообещал делиться мыслями, некоторые из которых собирается воплотить в жизнь после возвращения в Украину.

"Все будет хорошо. Не переключайтесь", – отметил Гончарук.

Гончарук родился в 1984 году в Жмеринке Винницкой области. Он занимал должность премьер-министра Украины шесть месяцев – с августа 2019 года по март 2020-го и был уволен в том числе из-за проблем в экономике.