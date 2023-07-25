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Дело о хищении "Межигорья" отцом и сыном Януковичами суд рассмотрит 2 августа – САП

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Дело о завладении семьей Януковичей резиденции "Межигорье" начнут рассматривать в ВАКС 2 августа
Дело о завладении семьей Януковичей резиденции "Межигорье" начнут рассматривать в ВАКС 2 августа
Фото: Межигір'я. Національний парк / Facebook

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил к рассмотрению дело о незаконном завладении бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его сыном резиденцией "Межигорье". Об этом 25 июля в Telegram сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Отмечается, что коллегия судей ВАКС приняла такое решение 25 июля. По информации прокуратуры, коллегия также постановила провести специальное судебное производство (in absentia) по указанным обвиняемым, которые уже семь лет скрываются на территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором.

"Заседание по рассмотрению по существу назначено на 2 августа 2023 года", – уточняется в сообщении.

В САП напоминают, что в 2002–2013 годах Янукович совместно со своим сыном, злоупотребляя служебным положением, незаконно завладели земельным участком на территории Вышгородского района и комплексом сооружений, расположенных на этом участке, а именно комплексом отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" и домом в селе Новые Петровцы.

Ущерб, нанесенный государству, превышает 540 млн грн, подчеркнули в прокуратуре.

Действия бывшего президента квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или организованной группой лиц), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная в особо крупных размерах или группой лиц), ч. 5 ст. 368 (принятие предложения или получение неправомерной выгоды) УК Украины, его сына – по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или организованной группой лиц), ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная в особо крупных размерах или группой лиц).

Контекст:

"Межигорье" – бывшая резиденция Виктора Януковича в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, которую он занимал с 2002-го по 2014 год. 

После бегства Януковича в Россию в июне 2014-го суд вернул земельный участок, на котором расположено "Межигорье", в госсобственность. В 2017 году после ряда судебных процессов в собственность государства перешла сама резиденция.

24 июня 2022 года Министерство по защите окружающей среды Украины сообщило, что на территории "Межигорья" создадут парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Национальное антикоррупционное бюро и САП направили в суд дело о завладении Януковичем и сыном резиденцией "Межигорье" 6 декабря 2022 года.

Теги: Виктор Янукович, Межигорье, Александр Янукович, САП, ВАКС
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