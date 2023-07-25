Дело о хищении "Межигорья" отцом и сыном Януковичами суд рассмотрит 2 августа – САП

Отмечается, что коллегия судей ВАКС приняла такое решение 25 июля. По информации прокуратуры, коллегия также постановила провести специальное судебное производство (in absentia) по указанным обвиняемым, которые уже семь лет скрываются на территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором.

"Заседание по рассмотрению по существу назначено на 2 августа 2023 года", – уточняется в сообщении.

В САП напоминают, что в 2002–2013 годах Янукович совместно со своим сыном, злоупотребляя служебным положением, незаконно завладели земельным участком на территории Вышгородского района и комплексом сооружений, расположенных на этом участке, а именно комплексом отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" и домом в селе Новые Петровцы.

Ущерб, нанесенный государству, превышает 540 млн грн, подчеркнули в прокуратуре.

Действия бывшего президента квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или организованной группой лиц), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная в особо крупных размерах или группой лиц), ч. 5 ст. 368 (принятие предложения или получение неправомерной выгоды) УК Украины, его сына – по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или организованной группой лиц), ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная в особо крупных размерах или группой лиц).