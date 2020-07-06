Дело Шеремета. Рассмотрение апелляции Антоненко на меру пресечения снова перенесли

Заседание апелляционного суда для рассмотрения жалобы на меру пресечения военнослужащему, музыканту Андрею Антоненко, который является одним из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, должно состояться 9 июля.

Антоненко находится под стражей с декабря 2019 года Фото: EPA

Апелляционный суд Киева в третий раз перенес рассмотрение апелляции защиты музыканта, военнослужащего Сил специальных операций Андрея Антоненко на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом в Facebook сообщил активист Сергей Мазур.

"Апелляцию перенесли уже в третий раз. Прокуроры снова "не готовы к заседанию". Несмотря на это, благодаря вашей поддержке Риф (прозвище Антоненко – Riffmaster. – "ГОРДОН") в приподнятом настроении", – написал он.

По словам Мазура, заседание должно состояться 9 июля в 16.00.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил на брифинге о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.