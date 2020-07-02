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Дело Шеремета готово к передаче в суд – Нацполиция

В Национальной полиции сообщили, что начало рассмотрения в суде дела об убийстве журналиста Павла Шеремета зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами.

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В деле об убийстве Шеремета трое подозреваемых
В деле об убийстве Шеремета трое подозреваемых
Фото: ЕРА

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета готово к передаче в суд, дата передачи зависит от подозреваемых по делу и их адвокатов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

"42 дня прошло с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства Павла Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам. Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами", – отметили в полиции.

Там подчеркнули, что следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела.

"Но обращает внимание всех заинтересованных сторон, начало рассмотрения дела зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых", – говорится в сообщении.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета супруги Грищенко фигурируют как "лица, владеющие информацией". О подозрении им не сообщали.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Теги: убийство, Павел Шеремет, следствие, расследование, Нацполиция, суд, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
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