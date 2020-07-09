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Дело Шеремета. Рассмотрение апелляции Антоненко на содержание под стражей отложили

Апелляционный суд Киева уже четыре раза не смог рассмотреть апелляцию на арест фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко. Заседание отложили до 13 июля.

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Антоненко называют организатором преступной группы
Антоненко называют организатором преступной группы
Фото: ЕРА

9 июля Апелляционный суд Киева не смог рассмотреть апелляцию защиты музыканта, военнослужащего Сил специальных операций Андрея Антоненко на арест по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил "Укринформ".

"Коллегия судей постановила: объявить перерыв до 13 июля, 10.30", – объявил судья.

Рассмотрение апелляции отложили в связи с необходимостью отправить запрос в Печерский райсуд Киева о наличии или отсутствии одного из томов уголовного производства.

Суд должен был рассмотреть апелляцию ранее, но три раза откладывал это, последний раз – 6 июля.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил на брифинге о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Теги: убийство, Павел Шеремет, арест, апелляция, Апелляционный суд, суд, заседание, Андрей Антоненко
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