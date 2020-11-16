Действующий мэр Краматорска проиграл во втором туре выборов – теризбирком

По данным Краматорского городского теризбиркома, новым мэром избран самовыдвиженец Александр Гончаренко, за него проголосовало 57,85% избирателей. Его конкурентом во втором туре был действующий городской голова Андрей Панков.

Гончаренко является депутатом горсовета

Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Мэром Краматорска Донецкой области во втором туре местных выборов 15 ноября избрали самовыдвиженца, депутата горсовета от партии "Наш край" Александра Гончаренко. Итоговый протокол об этом утвердила Краматорская городская территориальная избирательная комиссия, сообщает "Восточный проект". За Гончаренко проголосовали 18 686 избирателей, это 57,85%. За действующего городского голову Андрея Панкова свои голоса отдали 13 070 жителей Краматорска, это менее 41%. Явка на выборы 15 ноября составила в Краматорске 23,1%. В первом туре местных выборов 25 октября Гончаренко поддержали 48,61% избирателей, Панкова – 37,75%.