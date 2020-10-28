Дивиденды от энергомоста в Крым: Гончаренко потребовал от СБУ начать проверку замглавы "Энергоатома"

Человек, который получает дивиденды от российской госкомпании, занимавшейся строительством энергомоста в аннексированный Крым, не может принимать участие в управлении предприятием, которое обеспечивает 55% электроэнергии в стране, заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко: Надеюсь, что господин Баканов понимает, насколько эта ситуация является недопустимой, и срочно начнет принимать конкретные меры Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко обратился в Службу безопасности Украины с требованием начать контрразведывательное расследование в отношении вице-президента "Энергоатома" Якоба Хартмута, который задекларировал акции российской госкомпании, занимавшейся строительством энергомоста в аннексированный Крым. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, обнародовав копию обращения.

"Вице-президент государственного "Энергоатома" Якоб Хартмут является акционером российского ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", которое имеет непосредственное отношение к строительству линий электропередач в аннексированный Крым. То есть он является ключевым лицом в украинском государственном предприятии и вместе с тем получает дивиденды от государственной компании страны-агрессора", – написал Гончаренко.

Депутат потребовал от спецслужбы немедленно отреагировать на эту информацию.

"Надеюсь, что господин [глава СБУ Иван] Баканов понимает, насколько эта ситуация является недопустимой, и срочно начнет принимать конкретные меры. Ведь такой человек не может принимать участие в управлении предприятием, которое обеспечивает 55% электроэнергии в стране", – отметил он.

Накануне Гончаренко со ссылкой на декларацию вице-президента "Энергоатома" за 2019 год, сообщил, что Хартмут является действующим акционером и получает дивиденды от дочки ОАО "Россети", которая занималась строительством и эксплуатирует линии электропередачи, незаконно построенные с Таманского полуострова в аннексированный Россией украинский Крым.