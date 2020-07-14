Для рассмотрения Зеленским петиции про увольнение Геруса осталось 200 подписей – Волынец

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус говорил, что шахтеры не соберут голоса за его отставку, но нет никаких сомнений, что шахтерская петиция наберет необходимое количество подписей, заявил народный депутат от "Батьківщини", председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Петиция шахтеров об отставке нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса с должности главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг собрала на сайте Офиса президента Украины 24 797 подписей из необходимых для ее рассмотрения 25 000. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил народный депутат от "Батьківщини", председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Счет голосов под петицией "Спасите угольную отрасль Украины, выгоните Геруса из энергетики" пошел не на дни – на часы, – написал он. – Однако, как бы ни унижал горняков Андрей Герус, говоря, что они не соберут голоса – нет никаких сомнений, что шахтерская петиция наберет необходимое количество подписей".

Петиция зарегистрирована на сайте Офиса президента Леонидом Шебановым в мае 2020 года от имени шахтеров государственных угледобывающих предприятий. По подсчетам автора, петиция собрала уже 27 413 подписей, однако на сайте Офиса президента отображается цифра 24 797, сообщил Волынец.

Он считает, что разница в количестве подписей может быть результатом "игры в наперстки" и возможных манипуляций со стороны лиц, заинтересованных в сохранении Герусом своей должности.

"Идея петиций как инструмента прямой демократии к гаранту Конституции получила реализацию в августе 2015 года. Однако с тех пор в механизме народовластия что-то заело. Мало того, что хромает реализация гражданских инициатив, еще и с набором необходимого количества подписантов ведется игра в наперстки", – отметил народный депутат Волынец.

Волынец заявлял, что энергетический кризис и остановка угольной отрасли Украины были спровоцированы действиями Геруса.

Импорт электроэнергии из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие поправки, внесенной Герусом в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". С 1 октября начался коммерческий импорт электроэнергии из России.

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать уголовное производство по факту государственной измены Геруса. Заявление о преступлении со стороны нардепа "в интересах неустановленных лиц с нарушением законодательно определенной процедуры при принятии поправок в законы Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" и "О рынке электрической энергии", повлекших убытки в значительных размерах государственным интересам и интересам других потребителей", было подано 26 мая.