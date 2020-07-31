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ПОЛИТИКА

Для отставки министра здравоохранения нет оснований – глава "Платформы Здоровье"

Медицина Украины сейчас погружена в борьбу с пандемией COVID-19 и проходит через реформирование, поэтому тратить время и ресурсы на перестановки в команде и политические игры неуместно, заявил председатель правления общественной организации "Платформа Здоровье" Тимофей Бадиков.

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Тимофей Бадиков: Нет никакой гарантии, что эта перетряска даст быстрый положительный результат. Единственное, что она гарантирует так это возможность сбросить все проблемы на "предшественников"
Тимофей Бадиков: Нет никакой гарантии, что эта перетряска даст быстрый положительный результат. Единственное, что она гарантирует – так это возможность сбросить все проблемы на "предшественников"
Фото: Головний лікар року / Facebook

Для отставки главы Минздрава Максима Степанова нет оснований, такая перестановка не принесет пользы, пишет председатель правления общественной организации "Платформа Здоровье" Тимофей Бадиков 31 июля в блоге на "Украинской правде".

"В последнее время критика Министерства здравоохранения и его руководства стала топовой темой политических заявлений. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отставке министра Максима Степанова. Активно подхватили эти заявления и медиа. Вижу в этой ситуации больше политической составляющей, чем хоть каких-то преимуществ для медицинской системы Украины. Отечественная медицина с головой погружена в борьбу с пандемией COVID-19, одновременно "разгребая" вызовы реформирования медицинской системы. Нужно ли ей еще сейчас тратить время и ресурсы на перетряски должностей, перестроения в новой команде в министерстве, на политические игры? Считаю, что это неуместно. Ведь нет никакой гарантии, что эта перетряска даст быстрый положительный результат. Единственное, что она гарантирует – так это возможность сбросить все проблемы на "предшественников", – написал он.

Эксперт добавил, что министерству удается держать ситуацию с коронавирусом под контролем.

"Лично я сейчас не вижу убедительных оснований для смены руководства Министерства здравоохранения. Несмотря на всем известные проблемы в системе здравоохранения Украины, команде МЗ удается контролировать ситуацию с коронавирусом. Оперативно развернуты специализированные больницы и инфекционные отделения. Налажено снабжение средствами индивидуальной защиты, материалами, лекарствами, хотя этот процесс был непростым. Вообще, считаю, что согласие возглавить министерство (взять на себя ответственность) в этот сложный для всех период – это шаг, который заслуживает уважения. Вижу шаги МЗ в налаживании медицинской реформы и нормальной работы электронной системы здравоохранения. Важно, что министр признал успешность пилотного проекта по реформированию отрасли в Полтавской области и его отличие от модели НСЗУ, которая начала внедряться с 1 апреля 2020 года, и готов учитывать этот опыт", – перечислил Бадиков.

Глава правления общественной организации "Платформа Здоровье" отметил, что Степанову удалось добиться повышения пакетов финансирования по пакетам лечения инфарктов и инсультов, выделить дополнительное финансирование в размере 2,3 млрд на 332 больницы и 1,26 млрд на экстренную медицинскую помощь, глава министерства налаживает работу с международными партнерами и донорами, благодаря поддержке Минздрава бюджетный комитет парламента выделил 5,3 млрд грн на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц, также запустили пилотный проект по трансплантации.

"Убежден, что сейчас не время для экспериментов над медиками, пациентами и медициной. Предполагаю, что министр Степанов не святой, не идеален. А кто святой и идеальный? Где все те, кто реально понимает, что ситуация в здравоохранении критическая, и "теплой ванны" в ближайшие годы ждать не стоит, и надо "пахать" и брать ответственность? "Замена коней на переправе" не улучшит ситуацию. Нужно четко сформулировать задачи и предоставить инструмент для их выполнения, а затем спросить – выполнено ли. Проблема настоящего и будущего отечественной системы здравоохранения – не в регалиях и фамилиях, а в отсутствии механизма по урегулированию этого вопроса на данный момент, – заявил эксперт. – Как бы кому ни хотелось, медицина не может быть полигоном для политических игр. Сегодня необходимо объединяться и помогать вместе решать проблемы, а не раскачивать лодку ради популизма. Давайте сначала получим результат, а потом будем спокойно решать, кто прав, а кто нет".

Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта. В середине мая партия "Голос" уже требовала отставки чиновника, однако во фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" заявляли, что менять министра здравоохранения в условиях пандемии неправильно.

Согласно закону Украины о Кабинете Министров, депутаты не могут инициировать отставку члена правительства. В ст. 18 сказано, что парламент может уволить члена Кабинета Министров по его собственной инициативе и по представлению премьера.

Теги: здоровье, отставка, Минздрав, Максим Степанов, здравоохранение
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