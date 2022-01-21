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Для связи Зеленского и Дуды будет создан специальный канал

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Зеленский и Дуда провели официальную встречу и неформальные переговоры
Зеленский и Дуда провели официальную встречу и неформальные переговоры
Фото: president.gov.ua

Для связи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой будет создан специальный канал. Об этом 21 января после встречи глав двух государств заявил государственный секретарь канцелярии президента Польши Якуб Кумох, сообщает RMF 24.

"Президент Дуда из первых рук получил информацию о том, что происходит в Украине. Договорились о создании специального канала связи для обоих президентов", – сказал он.

Отмечено, что на встрече Зеленского и Дуды обсуждался вопрос цены, которую Россия заплатит в случае агрессии в отношении Украины.

"Во-первых, это будет цена в виде санкций, во-вторых, это будет цена в виде причинения жертв. Не обязательно российское общественное мнение, которое против войны, как мы прекрасно знаем, будет готово пойти на такие жертвы", – добавил Кумох.

Контекст:

В последний раз Дуда и Зеленский встречались 20 декабря 2021 года в селе Гута Ивано-Франковской области в рамках переговоров лидеров стран "Люблинского треугольника" (Литвы, Польши и Украины). По итогам трехсторонней встречи президент Литвы Гитанас Науседа, Дуда и Зеленский сделали совместное заявление, в котором Литва и Польша подтвердили полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО. Кроме того, лидеры трех стран призвали международное сообщество усилить санкции против РФ из-за ее продолжающейся агрессии против Украины.

Нынешняя встреча Дуды и Зеленского проходит на фоне наращивания Россией военных сил у границ с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Теги: Польша, переговоры, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, президент, встреча
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