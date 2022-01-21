Для связи Зеленского и Дуды будет создан специальный канал

"Президент Дуда из первых рук получил информацию о том, что происходит в Украине. Договорились о создании специального канала связи для обоих президентов", – сказал он.
Отмечено, что на встрече Зеленского и Дуды обсуждался вопрос цены, которую Россия заплатит в случае агрессии в отношении Украины.
"Во-первых, это будет цена в виде санкций, во-вторых, это будет цена в виде причинения жертв. Не обязательно российское общественное мнение, которое против войны, как мы прекрасно знаем, будет готово пойти на такие жертвы", – добавил Кумох.
В последний раз Дуда и Зеленский встречались 20 декабря 2021 года в селе Гута Ивано-Франковской области в рамках переговоров лидеров стран "Люблинского треугольника" (Литвы, Польши и Украины). По итогам трехсторонней встречи президент Литвы Гитанас Науседа, Дуда и Зеленский сделали совместное заявление, в котором Литва и Польша подтвердили полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО. Кроме того, лидеры трех стран призвали международное сообщество усилить санкции против РФ из-за ее продолжающейся агрессии против Украины.
Нынешняя встреча Дуды и Зеленского проходит на фоне наращивания Россией военных сил у границ с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.