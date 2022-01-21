Для связи Зеленского и Дуды будет создан специальный канал

"Президент Дуда из первых рук получил информацию о том, что происходит в Украине. Договорились о создании специального канала связи для обоих президентов", – сказал он.

Отмечено, что на встрече Зеленского и Дуды обсуждался вопрос цены, которую Россия заплатит в случае агрессии в отношении Украины.

"Во-первых, это будет цена в виде санкций, во-вторых, это будет цена в виде причинения жертв. Не обязательно российское общественное мнение, которое против войны, как мы прекрасно знаем, будет готово пойти на такие жертвы", – добавил Кумох.