Документ Евросоюза не предусматривает отмену безвиза для Украины – СМИ

В Европейском союзе говорили, что Украина выполняет все необходимые критерии для безвиза Фото: depositphotos.com

Как отмечает издание, этот документ вообще не содержит проектов решений. В ближайшее время нет даже теоретической угрозы того, что Украине отменят безвиз, утверждает автор статьи.

"Это [внутренний документ ЕС] – рабочая переписка, адресатом которой должен быть узкий круг дипломатов. Впрочем, он действительно обсуждает возможную стратегию действий ЕС на предстоящие годы и подчеркивает проблемы с миграцией, которые порой нарастают", – говорится в статье.

Инициатором документа стала Словения, председательствующая в Совете ЕС до конца 2021 года. Эта страна просила отметить самые проблемные безвизовые государства и спрашивала, что делать с теми, кто "не воплощает рекомендации ЕС, звучащие в их адрес ежегодно. Свои ответы дали семь стран Евросоюза – Австрия, Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Италия и Словакия.

"Одна из них, Словакия, заявила, что не имеет претензий ни к одной из стран-соседей Евросоюза по миграционным вопросам, другие отметили определенные проблемы. Все без исключения государства, позиция которых процитирована, заявили о поддержке выводов отчета Еврокомиссии, выступающего за сохранение безвиза для всех государств, включая Украину", – сказано в материале.

По сведениям "Европейской правды", о ситуации с украинскими мигрантами вспомнили Бельгия, Чехия и Германия. Берлин привел умеренные миграционные показатели для Украины, которые меньше критического уровня, определенного законодательством ЕС. Главные миграционные претензии звучат со стороны Чехии, где в этом году фиксировали в четыре раза больше задержаний нелегалов, чем за тот же период в рекордном по этому показателю 2020 году.

"Чехия не инициирует пересмотр безвизовых норм и вообще в своих комментариях отмечает, что склонна видеть причиной этой тенденции не безвиз, а пандемию. Бельгийское правительство не приводит цифры миграционных показателей, но не включает Украину в группу риска, где показатели растут, хотя отмечает, что миграция из Украины нуждается в "мониторинге", – указал автор.