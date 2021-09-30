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Документ Евросоюза не предусматривает отмену безвиза для Украины – СМИ

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В Европейском союзе говорили, что Украина выполняет все необходимые критерии для безвиза
В Европейском союзе говорили, что Украина выполняет все необходимые критерии для безвиза
Фото: depositphotos.com

Документ с отзывами государств-членов ЕС по поводу отчета Еврокомиссии о приостановлении безвизового режима нескольким странам объемом 16 страниц не требует отмены безвиза для Украины. Об этом говорится в статье "Европейской правды", которая опубликована 30 сентября.

Как отмечает издание, этот документ вообще не содержит проектов решений. В ближайшее время нет даже теоретической угрозы того, что Украине отменят безвиз, утверждает автор статьи.

"Это [внутренний документ ЕС] – рабочая переписка, адресатом которой должен быть узкий круг дипломатов. Впрочем, он действительно обсуждает возможную стратегию действий ЕС на предстоящие годы и подчеркивает проблемы с миграцией, которые порой нарастают", – говорится в статье.

Инициатором документа стала Словения, председательствующая в Совете ЕС до конца 2021 года. Эта страна просила отметить самые проблемные безвизовые государства и спрашивала, что делать с теми, кто "не воплощает рекомендации ЕС, звучащие в их адрес ежегодно. Свои ответы дали семь стран Евросоюза – Австрия, Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Италия и Словакия.

"Одна из них, Словакия, заявила, что не имеет претензий ни к одной из стран-соседей Евросоюза по миграционным вопросам, другие отметили определенные проблемы. Все без исключения государства, позиция которых процитирована, заявили о поддержке выводов отчета Еврокомиссии, выступающего за сохранение безвиза для всех государств, включая Украину", – сказано в материале. 

По сведениям "Европейской правды", о ситуации с украинскими мигрантами вспомнили Бельгия, Чехия и Германия. Берлин привел умеренные миграционные показатели для Украины, которые меньше критического уровня, определенного законодательством ЕС. Главные миграционные претензии звучат со стороны Чехии, где в этом году фиксировали в четыре раза больше задержаний нелегалов, чем за тот же период в рекордном по этому показателю 2020 году.

"Чехия не инициирует пересмотр безвизовых норм и вообще в своих комментариях отмечает, что склонна видеть причиной этой тенденции не безвиз, а пандемию. Бельгийское правительство не приводит цифры миграционных показателей, но не включает Украину в группу риска, где показатели растут, хотя отмечает, что миграция из Украины нуждается в "мониторинге", – указал автор.

Контекст:

Radio Free Europe / Radio Liberty и EUobserver 29 сентября, ссылаясь на внутренний документ ЕС, сообщали, что некоторые члены Евросоюза подняли вопрос о возможной отмене безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан. Эту проблему стали обсуждать потому, что граждане указанных стран пользуются безвизом для нелегального проживания в Европе и подачи необоснованных ходатайств о предоставлении убежища.

Согласно документу, Германия, Франция и Италия в последнее время все больше разочаровываются в предоставленном безвизе из-за частых злоупотреблений гражданами Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

В МИД Украины заявили, что Киев не получал официальных сигналов от ЕС об отмене безвиза. По словам пресс-секретаря МИД Олега Николенко, никаких причин для такого решения нет и быть не может. 

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал фейком информацию об отмене безвиза с ЕС для Украины. По его словам, правительство Германии не намерено менять свою позицию по либерализации визового режима.

Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая превращается в источник миграционной угрозы. Кроме того, причиной для возможной отмены безвиза может стать откат в проведении реформ.

11 мая 2017 года Совет Европейского союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок граждан Украины. Через месяц безвизовый режим вступил в силу

6 октября 2020 года в Брюсселе прошел отложенный из-за пандемии коронавируса саммит Украина – ЕС. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

Теги: Германия, Чехия, Франция, миграция, Словакия, Австрия, Еврокомиссия, Бельгия, Брюссель, безвизовый режим, Словения, мигранты
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