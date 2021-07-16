Эколог: Наша национальная особенность – добавить даже в экологические проекты коррупционную составляющую

Владислав Антипов: В той редакции, в которой он есть сейчас, – это, мягко говоря, рискованно, а честно говоря, – губительно Фото: cern.com.ua

"К сожалению, по нашей национальной украинской традиции в законопроекты постоянно добавляют всевозможные коррупционные положения. Которые вместо того, чтобы улучшить ситуацию, – вредят. Например, к законопроекту №4167 бизнес-ассоциации, бизнес-эксперты, промышленные предприятия много раз пытались давать свои замечания и правки. Но большая часть этих правок не была услышана. Поэтому дело это нужное. Но в той редакции, в которой он есть сейчас, – это, мягко говоря, рискованно, а честно говоря, – губительно", – заявил эксперт.

Он считает, что законопроект с правками даст стимул для инвесторов, так как создаст прозрачные правила и условия для развития предприятий.

"Ну а если будет продолжаться такая же работа над законопроектом, которая была до этого, когда идет разговор в режиме: "Спасибо, мы вас услышали, но будем делать по-своему...", то лучше его не принимать в первом чтении, а хорошо доработать, и после этого нормальный законопроект выносить в зал", – сказал Антипов.