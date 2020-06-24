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Экономист Гуриев: Я посмотрел сериал "Слуга народа". Это была часть моей работы в ЕБРР

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский ученый, профессор экономики парижского Института политических исследований Сергей Гуриев объяснил, что сериал "Слуга народа", в котором снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский, точно описывает ситуацию с коррупцией.

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В сериале Зеленский снимался в главной роли
В сериале Зеленский снимался в главной роли
Фото: Слуга Народа / Facebook

Российский ученый, профессор экономики парижского Института политических исследований, политэмигрант Сергей Гуриев в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил, что смотрел сериал "Слуга народа" во время работы в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).

"Украина остается страной, в которой олигархи играют слишком большую роль. Это очень опасное равновесие. Вы как журналист наверняка меня хорошо понимаете. В ситуации, где каждым большим каналом владеет олигарх, бороться с коррупцией тяжело. И вот именно телесериал "Слуга народа" очень точно описывает эту ситуацию: есть три теневых человека в этом сериале, которые управляют страной. И пока не будет разорвана связь между бизнесом, политикой и СМИ, европейскую страну создать невозможно", – сказал он.

Экономист Гуриев: Россия развязала агрессивную войну против Украины. Это уголовное преступление. Я как российский гражданин чувствую ответственность за это. Читайте полную версию интервью

"Слугу народа" сняла студия "Квартал 95". В Украине сериал показывали с ноября 2015-го по март 2019 года. Главную роль исполнил Владимир Зеленский, который тогда руководил студией "Квартал 95". Согласно сюжету, учитель истории Василий Голобородько выигрывает президентские выборы в Украине.

В апреле 2019 года Зеленский был избран главой Украинского государства, а в июле пропрезидентская партия "Слуга народа" выиграла парламентские выборы и сформировала монобольшинство.

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: ЕБРР, Владимир Зеленский, олигархи, Василий Голобородько, сериал Слуга народа, Сергей Гуриев
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