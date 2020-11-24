ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экономист Савченко: Незащищенные статьи бюджета создают ВВП. Из-за прекращения их финансирования много бизнесменов разорятся

В Украине кризис государственных финансов – около 150 млрд грн бюджетных затрат не будут профинансированы, что сильно ударит по ВВП. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Савченко: Пока власть не может корректно распоряжаться деньгами и формировать бюджет
Савченко: Пока власть не может корректно распоряжаться деньгами и формировать бюджет
Фото: Олександр Савченко / Facebook
Елена ПОСКАННАЯ
журналист

Экономические проблемы, вызванные карантинными ограничениями, ухудшили финансовое положение бизнеса, но далеко не все представители частного сектора, нуждающиеся в поддержке, смогут получить помощь от государства, отметил в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко. 

"Выплата денег бизнесу – правильный шаг. Остается лишь один актуальный вопрос: как идентифицировать получателей. У нас много микробизнеса с регистрацией предприятия. На Западе, когда выдавали подобную помощь во время карантина, каждому человеку, который не работал на государство, просто на счет перечислили 70–80% зарплаты за последний квартал. У нас же есть госсектор, где все защищены, и частный сектор, где работает около 8 млн человек. Многие из них никак не оформлены. По стандартам ЕС, примерно 50% населения должны работать и платить налоги. Если украинцев 40 млн, то работать и платить налоги должны 20 млн человек, а на самом деле работают всего 10 млн человек. То есть у нас огромная категория людей, которые борются за свое существование и просто не имеют денег, чтобы платить налоги. Как правило, они больше всего страдают от ограничительных мер, особенно если живут в небольших городах и сельской местности", – подчеркнул Савченко.

Он отметил, что пока власть не может корректно распоряжаться бюджетными деньгами.

"Почему собираются платить по 8 тыс. грн? Я бы делал выплаты для большего числа людей, но на меньшую сумму – хотя бы минимальную зарплату в 5 тыс. грн. Потому что реально страдают все люди, кроме госчиновников – их зарплаты защищены, они месяц назад отменили все ограничения на зарплаты для себя. Теперь на другие статьи бюджета не хватает денег. Еще один актуальный вопрос: где брать деньги. Уже остановлены выплаты по незащищенным статьям бюджета. Такие прецеденты были и ранее в нашей истории. На моей памяти три или четыре раза приостанавливали финансирование незащищенных статей, но это происходило лишь в последние две-три недели года. А теперь это произошло намного раньше. Моя оценка – около 150 млрд грн запланированных в бюджете затрат мы не сможем проплатить. Это очень много, и это сильно ударит по ВВП как в этом году, так и в следующем. Пока наша власть не может корректно распоряжаться деньгами и формировать бюджет", – сказал собеседник.

По его словам, из-за прекращения финансирования незащищенных статей бюджета могут разориться частные предприятия, выполняющие работы для государства. 

"Незащищенные статьи – это все, что не связано с выплатами зарплаты, пенсии, социальных пособий и выплатами по долгам. То есть чиновники свои зарплаты получат – и те, у кого зарплата 5 тыс. грн, и те, у кого 1 млн грн. К незащищенным относятся затраты на закупку чего-либо (допустим, аппаратуры для больниц) и подрядные работы (например, ремонт и строительство дорог или зданий, фильмы нельзя снимать и так далее). По сути, этот шаг лишает заработка тех, кто такие работы по госзаказу выполняет. У нас традиция такая: как правило, люди сначала выполняют работу, а потом государство ее оплачивает (если это, конечно, не коррупционная схема, когда оплата идет наперед). И так задержки по оплате работ на два-три месяца являются обычной практикой. И теперь выходит, что люди выполнили работу или поставили что-то государству, но из-за прекращения финансирования незащищенных статей денег за это не получат. Как правило, это частный бизнес и малые предприниматели, которые выиграли тендеры. В общем, эти статьи бюджета можно назвать инвестиционными, потому что они создают ВВП. Прекращение их финансирования – серьезный удар по ВВП, много бизнесменов разорятся из-за этого", – предупредил экономист.

Еще одной проблемой, по его мнению, станет анонсированное властью повышение минимальной зарплаты с 1 января 2021 года. Оно может усилить кризис управления государственными финансами. 

"Многие у нас не понимают, что для маленького села или города зарплата в 3–5 тыс. грн уже позволяет людям выживать. С 1 января следующего года минимальная зарплата поднимется до 6 тыс. грн. Многие бизнесы в регионах не смогут заработать минималку. Например, заработают 3 тыс. грн, а налоги придется платить так, словно заработали 6 тыс. Из-за коронакризиса доходы людей падают, поэтому решение о повышении минималки абсурдное. Вторая проблема в связи с повышением минимальной зарплаты – нарушение принципа социальной справедливости. В Европе исходят из того, что пенсия составляет 50–60% от уровня минимальной зарплаты. Следовательно, если у нас минимальная зарплата 5 тыс. грн, то минимальная пенсия должна быть 2,5 тыс., а не 1,6 тыс., как сейчас. Если зарплата будет 6 тыс., минимальная пенсия должна повыситься до 3 тыс. грн. Поэтому из-за повышения минимальной зарплаты лишь вырастет социальная несправедливость и нагрузка на малый бизнес и самозанятых людей. Они будут платить больше налогов. Это рисковый шаг, поэтому я советовал бы отложить повышение минималки и разобраться в финансах. У нас и так кризис государственных финансов, а повышая минималку, мы еще более углубляем его", – резюмировал Савченко.

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты, предусматривающие ряд программ помощи бизнесу. Как планируется, единовременную материальную помощь в размере 8 тыс. грн получат физические лица – предприниматели, которые из-за карантина были вынуждены закрыть свой бизнес, а также наемные работники, уволенные из-за ограничительных мер. По расчетам властей, такую помощь смогут получить примерно 1,2 млн человек. Также предусматривается поддержка субъектов хозяйствования для сохранения рабочих мест и компенсация расходов по уплате единого социального взноса для юридических лиц.

Карантин в Украине действует с 12 марта. 11 ноября Кабмин ввел "карантин выходного дня" – он предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

По данным Госслужбы статистики, уровень безработицы в Украине во II квартале 2020 года вырос. Среди лиц в возрасте 15–70 лет он составлял в Украине 9,9%, тогда как в I квартале – 8,6%.

В Государственном центре занятости в начале сентября сообщали, что за период карантина в Украине зарегистрировано более 477 тыс. безработных.

Теги: Украина, налоги, инвестиции, ВВП, бюджет, бизнес, пенсии, доходы, помощь, строительство, кризис, карантин, деньги, госслужба, предприниматели, выплаты, экономист Александр Савченко, минимальная зарплата, власть, финансирование, расходы, компенсация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Думаю, все артисты это делают". Тоня Матвиенко рассказала, что возит в бардачке автомобиля
  "Думаю, все артисты это делают". Тоня Матвиенко рассказала, что возит в бардачке автомобиля
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
Ургант обнародовал фото жены-блондинки
Ургант обнародовал фото жены-блондинки
Солистка "ВИА Гры" рассказала, какие советы на ушко дает Брежнева
Солистка "ВИА Гры" рассказала, какие советы на ушко дает Брежнева
"Пока больно". Яма рассказал, когда ему снимут гипс, и пообещал больше не соглашаться на авантюры
"Пока больно". Яма рассказал, когда ему снимут гипс, и пообещал больше не соглашаться на авантюры
Украинский дизайнер Шнайдер: За год мы перерабатываем порядка 5 тонн джинсов, купленных в секонд-хендах
Украинский дизайнер Шнайдер: За год мы перерабатываем порядка 5 тонн джинсов, купленных в секонд-хендах
62 млн просмотров за 28 дней. "Ход королевы" с Тейлор-Джой стал самой успешной премьерой Netflix
62 млн просмотров за 28 дней. "Ход королевы" с Тейлор-Джой стал самой успешной премьерой Netflix
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление найти ее пьяной
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление найти ее пьяной
Хименес-Браво рассказал, как в его ресторане отреагировали на введение "карантина выходного дня"
Хименес-Браво рассказал, как в его ресторане отреагировали на введение "карантина выходного дня"
"Практически неузнаваема", "Хватит колоть ботокс". Селфи Мадонны озадачило ее поклонников
"Практически неузнаваема", "Хватит колоть ботокс". Селфи Мадонны озадачило ее поклонников
"Жену я себе выбрать могу, а дочь – нет". Пономарев рассказал о причинах развода с матерью своего сына
"Жену я себе выбрать могу, а дочь – нет". Пономарев рассказал о причинах развода с матерью своего сына
  Семенович: Я люблю кайфовать по жизни и еда – одно из удовольствий
  Семенович: Я люблю кайфовать по жизни и еда – одно из удовольствий
"В угол поставили, "Игра с детства". Фаны Осадчей обсуждают фото ее сына от Горбунова
"В угол поставили, "Игра с детства". Фаны Осадчей обсуждают фото ее сына от Горбунова
Dzidzio стал вторым звездным детективом в шоу "Маска"
Dzidzio стал вторым звездным детективом в шоу "Маска"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
Grosu: Мне бы хотелось, чтобы второй брак стал последним
Grosu: Мне бы хотелось, чтобы второй брак стал последним
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
"Ненавидят чужую молодость и красоту". Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении
"Ненавидят чужую молодость и красоту". Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении
"Гуд сисюли", "Сиськотряство". Каминская засветила соски
"Гуд сисюли", "Сиськотряство". Каминская засветила соски
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS