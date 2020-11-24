Экономист Савченко: Незащищенные статьи бюджета создают ВВП. Из-за прекращения их финансирования много бизнесменов разорятся

Экономические проблемы, вызванные карантинными ограничениями, ухудшили финансовое положение бизнеса, но далеко не все представители частного сектора, нуждающиеся в поддержке, смогут получить помощь от государства, отметил в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко.

"Выплата денег бизнесу – правильный шаг. Остается лишь один актуальный вопрос: как идентифицировать получателей. У нас много микробизнеса с регистрацией предприятия. На Западе, когда выдавали подобную помощь во время карантина, каждому человеку, который не работал на государство, просто на счет перечислили 70–80% зарплаты за последний квартал. У нас же есть госсектор, где все защищены, и частный сектор, где работает около 8 млн человек. Многие из них никак не оформлены. По стандартам ЕС, примерно 50% населения должны работать и платить налоги. Если украинцев 40 млн, то работать и платить налоги должны 20 млн человек, а на самом деле работают всего 10 млн человек. То есть у нас огромная категория людей, которые борются за свое существование и просто не имеют денег, чтобы платить налоги. Как правило, они больше всего страдают от ограничительных мер, особенно если живут в небольших городах и сельской местности", – подчеркнул Савченко.

Он отметил, что пока власть не может корректно распоряжаться бюджетными деньгами.

"Почему собираются платить по 8 тыс. грн? Я бы делал выплаты для большего числа людей, но на меньшую сумму – хотя бы минимальную зарплату в 5 тыс. грн. Потому что реально страдают все люди, кроме госчиновников – их зарплаты защищены, они месяц назад отменили все ограничения на зарплаты для себя. Теперь на другие статьи бюджета не хватает денег. Еще один актуальный вопрос: где брать деньги. Уже остановлены выплаты по незащищенным статьям бюджета. Такие прецеденты были и ранее в нашей истории. На моей памяти три или четыре раза приостанавливали финансирование незащищенных статей, но это происходило лишь в последние две-три недели года. А теперь это произошло намного раньше. Моя оценка – около 150 млрд грн запланированных в бюджете затрат мы не сможем проплатить. Это очень много, и это сильно ударит по ВВП как в этом году, так и в следующем. Пока наша власть не может корректно распоряжаться деньгами и формировать бюджет", – сказал собеседник.

По его словам, из-за прекращения финансирования незащищенных статей бюджета могут разориться частные предприятия, выполняющие работы для государства.

"Незащищенные статьи – это все, что не связано с выплатами зарплаты, пенсии, социальных пособий и выплатами по долгам. То есть чиновники свои зарплаты получат – и те, у кого зарплата 5 тыс. грн, и те, у кого 1 млн грн. К незащищенным относятся затраты на закупку чего-либо (допустим, аппаратуры для больниц) и подрядные работы (например, ремонт и строительство дорог или зданий, фильмы нельзя снимать и так далее). По сути, этот шаг лишает заработка тех, кто такие работы по госзаказу выполняет. У нас традиция такая: как правило, люди сначала выполняют работу, а потом государство ее оплачивает (если это, конечно, не коррупционная схема, когда оплата идет наперед). И так задержки по оплате работ на два-три месяца являются обычной практикой. И теперь выходит, что люди выполнили работу или поставили что-то государству, но из-за прекращения финансирования незащищенных статей денег за это не получат. Как правило, это частный бизнес и малые предприниматели, которые выиграли тендеры. В общем, эти статьи бюджета можно назвать инвестиционными, потому что они создают ВВП. Прекращение их финансирования – серьезный удар по ВВП, много бизнесменов разорятся из-за этого", – предупредил экономист.

Еще одной проблемой, по его мнению, станет анонсированное властью повышение минимальной зарплаты с 1 января 2021 года. Оно может усилить кризис управления государственными финансами.

"Многие у нас не понимают, что для маленького села или города зарплата в 3–5 тыс. грн уже позволяет людям выживать. С 1 января следующего года минимальная зарплата поднимется до 6 тыс. грн. Многие бизнесы в регионах не смогут заработать минималку. Например, заработают 3 тыс. грн, а налоги придется платить так, словно заработали 6 тыс. Из-за коронакризиса доходы людей падают, поэтому решение о повышении минималки абсурдное. Вторая проблема в связи с повышением минимальной зарплаты – нарушение принципа социальной справедливости. В Европе исходят из того, что пенсия составляет 50–60% от уровня минимальной зарплаты. Следовательно, если у нас минимальная зарплата 5 тыс. грн, то минимальная пенсия должна быть 2,5 тыс., а не 1,6 тыс., как сейчас. Если зарплата будет 6 тыс., минимальная пенсия должна повыситься до 3 тыс. грн. Поэтому из-за повышения минимальной зарплаты лишь вырастет социальная несправедливость и нагрузка на малый бизнес и самозанятых людей. Они будут платить больше налогов. Это рисковый шаг, поэтому я советовал бы отложить повышение минималки и разобраться в финансах. У нас и так кризис государственных финансов, а повышая минималку, мы еще более углубляем его", – резюмировал Савченко.

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты, предусматривающие ряд программ помощи бизнесу. Как планируется, единовременную материальную помощь в размере 8 тыс. грн получат физические лица – предприниматели, которые из-за карантина были вынуждены закрыть свой бизнес, а также наемные работники, уволенные из-за ограничительных мер. По расчетам властей, такую помощь смогут получить примерно 1,2 млн человек. Также предусматривается поддержка субъектов хозяйствования для сохранения рабочих мест и компенсация расходов по уплате единого социального взноса для юридических лиц.

Карантин в Украине действует с 12 марта. 11 ноября Кабмин ввел "карантин выходного дня" – он предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

По данным Госслужбы статистики, уровень безработицы в Украине во II квартале 2020 года вырос. Среди лиц в возрасте 15–70 лет он составлял в Украине 9,9%, тогда как в I квартале – 8,6%.

В Государственном центре занятости в начале сентября сообщали, что за период карантина в Украине зарегистрировано более 477 тыс. безработных.