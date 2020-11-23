Экс-дипломат Телиженко: Вопрос о необходимости назначения Маркаровой послом Украины в США риторический

Экс-министр финансов Украины Оксана Маркарова не смогла зарекомендовать себя как политик, который умеет эффективно отстаивать интересы государства в переговорах с международными партнерами и МВФ, заявил бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

Андрей Телиженко подчеркнул, что голоса в некоторых спорных штатах на выборах президента США еще считают Скриншот: НАШ / YouTube

Необходимость назначения экс-министра финансов Украины Оксаны Маркаровой на пост посла Украины в США – это "риторический вопрос", завил бывший сотрудник посольства Украины в США, политический консультант Андрей Телиженко в комментарии Фонду общественной дипломатии.

"Мы все прекрасно помним, что в свою бытность на должности министра финансов Маркарова явно не смогла зарекомендовать себя как политик, который умеет эффективно отстаивать интересы государства в переговорах с международными партнерами и тем же МВФ. Поэтому вопрос относительно необходимости ее назначения на эту должность риторический", – сказал он.

Экс-дипломат подчеркнул, что голоса в некоторых спорных штатах на выборах президента США еще считают и нынешние результаты пока предварительные.

"До середины декабря будут продолжаться судебные тяжбы, будет идти пересчет голосов, и исход всего этого процесса может быть разным. Тем более что подобные прецеденты уже не единожды имели место в американской истории. Вспомнить хотя бы последний пример на президентских выборах в 2000 году, когда лидировал Альберт Гор, но после пересчета голосов во Флориде президентом был избран Джордж Буш", – сказал Телиженко.

Директор Фонда общественной дипломатии Антон Найчук добавил, что с американской стороной Украине прежде всего нужно выстраивать политику в вопросах безопасности и военно-политического сотрудничества.

"В сферу деятельности посла в США входит не только поиск кредитных средств. Не менее важны вопросы безопасности. К примеру, в команде президента высказывали идею о возможности привлечения США к переговорам в нормандском формате, а для этого необходима крайне эффективная работа нашей дипломатической миссии. Сможет ли Маркарова исполнять огромный функционал без должного опыта – однозначной уверенности в этом нет", – сказал Найчук.

Процедура назначения Маркаровой на пост посла Украины в США уже началась, заявил 20 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Маркарова – одна из двух министров, которые сохранили должности после президентских выборов в 2019 году и перешли из команды Владимира Гройсмана в команду Алексея Гончарука. Она работала в Минфине с марта 2015 года. 4 марта 2020-го Верховная Рада отправила в отставку правительство Гончарука и назначила новый состав Кабмина.

5 октября стало известно, что Госдепартамент США аннулировал визу Телиженко. Аннулирование визы произошло незадолго до того, как министерство финансов США наложило санкции на другого украинца, сотрудничавшего с адвокатом действующего президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, – внефракционного народного депутата Андрея Деркача.

Телиженко сопровождал Джулиани во время его визита в Украину в 2019 году, в ходе которого адвокат Трампа встречался с Деркачом; и Телиженко, и Деркач тесно общались с Джулиани.

Социальные сети Facebook и Twitter после этой новости заблокировали страницы Телиженко.