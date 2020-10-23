Экс-заместителю главы банка "Финансы и кредит" сообщили о подозрении в растрате 2,5 млрд грн

Бывший заместитель председателя правления банка "Финансы и кредит" причастен к растрате денежных средств финучреждения. Об этом заявили в Офисе генпрокурора Украны.

Действия руководства банка повлияли на ликвидность финучреждения, это сказалось на его платежеспособности и способствовало началу процедуры ликвидации, считают в Офисе генпрокурора Фото: gp.gov.ua

Прокуроры Офиса генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя правления банка "Финансы и кредит", его подозревают в растрате 2,5 млрд грн. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, офшорная компания, связанная с владельцем банка, с 2007 по 2014 годы открыла кредитные линии в иностранных банках. Между украинским банком и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более $113 млн. Этими договорами украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

"В 2015 году из-за невыполнения обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов украинского банка около $113 млн, что на то время было эквивалентно 2,5 млрд грн", – сказано в сообщении.

Такие действия, по мнению Офиса генпрокурора, повлияли на ликвидность банка, это сказалось на его платежеспособности и способствовало началу процедуры ликвидации финучреждения.

В августе 2019 года сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка бывшего народного депутата Константина Жеваго "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Этот банк был основан в 1990 году, входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015 году у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация. По решению Фонда гарантирования вкладов физлиц она продолжится до конца 2020 года. До этого о подозрении сообщили еще семи бывшим менеджерам финучреждения, четыре из них находятся в розыске, рассказали в ГБР.

По делу о растрате Жеваго вызывали в ГБР на 27 сентября, но он не явился. Пресс-служба бизнесмена сообщила "Экономической правде", что он проходит лечение за границей. 27 сентября подозрение в растрате и отмывании денег Жеваго объявили заочно.

1 октября Шевченковский райсуд Киева удовлетворил иск Нацбанка Украины о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка за предоставленные ранее кредиты рефинансирования.

По данным "Украинской правды", экс-нардепу также сообщили о подозрении в недостоверном декларировании доходов.

28 октября пресс-служба Ferrexpo сообщила, что Жеваго покинул пост гендиректора группы компаний и намерен "сосредоточиться на решении некоторых вопросов в Украине в отношении одного из бизнесов, которым он владел до 2015 года".

5 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, что Жеваго находится в одной из стран Европы.

Группа компаний Ferrexpo занимается добычей и продажей железной руды. В рейтинге самых богатых граждан Украины, который был опубликован журналом НВ в конце октября 2019 года, Жеваго с состоянием $744 млн занимает девятое место.

Он избирался народным депутатом III–VIII созывов. На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году в мажоритарном округе №150 в Полтавской области он проиграл кандидату от "Слуги народа" Алексею Мовчану.

Банк "Финансы и кредит" задолжал Нацбанку Украины 6,6 млрд грн по кредитам рефинансирования, об этом в декабре 2019 года заявили в НБУ.