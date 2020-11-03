Эксперт обвинил НАБУ в преследовании эффективных руководителей государственных предприятий

Украине стоит определить единую концепцию государственного управления и приватизации, в противном случае нынешние госактивы перейдут в собственность к людям, приближенным к власти, считает доктор политических наук, политический эксперт Валентин Якушик.

Руководителей государственных предприятий Украины, которые предлагают эффективные решения для своих компаний, могут преследовать правоохранительные органы, в частности, НАБУ, по причине "заскорузлости" украинского законодательства. Об этом 29 октября в ходе обсуждения механизмов достижения эффективности госпредприятий заявил доктор политических наук, политический эксперт Валентин Якушик, сообщает "Обозреватель".

Рассказывая об особенностях функционирования государственных предприятий, он привел пример аэропорта Борисполь, так как дважды участвовал в оценке его деятельности. Якушик отметил, что площади аэропорта по-прежнему находятся в ведении Фонда госимущества, хотя многие из торговых площадей аэропорта используются неэффективно. По его мнению, это вина не руководителей госпредприятия, а фонда, который затягивает проведение конкурсов, из-за чего государство недополучает доходы.

Якушик подчеркнул, что бывший генеральный директор Борисполя Евгений Дыхне вывел убыточный аэропорт на прибыльность, и за это его сейчас преследует НАБУ.

Эксперт также обратил внимание на то, что украинский Фонд госимущества был создан по аналогии с подобной структурой в Восточной Германии в 80-х годах. Он отметил, что в Германии эта структура играла скорее идеологическую роль, чем экономическую.

По словам Якушика, Украине стоит определить единую концепцию государственного управления и приватизации, в противном случае нынешние госактивы перейдут в собственность к людям, приближенным к власти. А обществу это не принесет никакой пользы.

В марте 2018 года в Украине вступил в силу новый закон о приватизации. Документ предполагает распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

В Министерстве экономического развития считают, что в собственности государства должны остаться только 776 из 3643 госпредприятий.