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Эрдоган в разговоре с Путиным призвал "не предпринимать шагов для эскалации напряженности во время войны"

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Путин говорил, что его разговор с Эрдоганом планировался заранее
Путин говорил, что его разговор с Эрдоганом планировался заранее
Фото: ЕРА

2 августа президент страны-агрессора России Владимир Путин проводит телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом "РИА Новости" сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Песков подтвердил планы Путина поговорить по телефону с Эрдоганом, разговор уже идет", – сказано в посте.

Позже государственное турецкое агентство Anadolu подтвердило факт разговора, в ходе которого президенты договорились о визите Путина в Турцию.

Согласно отчету, в ходе разговора Эрдоган подчеркнул важность Черноморской зерновой инициативы, которую он считает "мостом мира", и заявил, "что не следует предпринимать шагов для эскалации напряженности во время российско-украинской войны".

"Отметив, что бездействие Черноморской инициативы в течение длительного времени никому не выгодно и что больше всего пострадают страны с низким доходом и нуждающиеся в зерне, президент Эрдоган сказал, что цены на зерновые, которые за время инициативы снизились на 23 процента, за последние две недели возросли на 15 процентов. Президент Эрдоган отметил, что Турция продолжит прилагать усилия и применять дипломатию для продолжения Черноморской инициативы", – сказано в сообщении.

Контекст:

Эрдоган неоднократно заявлял, что продолжит переговоры с Путиным по поводу "зерновой инициативы". Он отмечал, что Турция будет использовать все свои дипломатические инструменты, чтобы обеспечить возобновление "зерновой сделки". Также, по его словам, у Путина есть ожидания от западных стран в отношении соглашения.

Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с ним.

СМИ сообщили 28 июля, что Путин проигнорировал запросы Эрдогана о том, чтобы провести переговоры по поводу "зернового соглашения", действие которого истекло 18 июля, а Москва заявила, что выходит из сделки.

29 июля глава Кремля заявил, что Эрдоган предлагал ему "не очень удобное время" для телефонного разговора. "Я предложил сегодня – ему неудобно, предложил завтра – ему тоже неудобно. Ну, договорились на разговор, по-моему, на среду [2 августа]", – сказал Путин.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, Дмитрий Песков, телефоны, переговоры, зерно, зерновой коридор
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