Эрдоган в разговоре с Путиным призвал "не предпринимать шагов для эскалации напряженности во время войны"

Путин говорил, что его разговор с Эрдоганом планировался заранее Фото: ЕРА

"Песков подтвердил планы Путина поговорить по телефону с Эрдоганом, разговор уже идет", – сказано в посте.

Позже государственное турецкое агентство Anadolu подтвердило факт разговора, в ходе которого президенты договорились о визите Путина в Турцию.

Согласно отчету, в ходе разговора Эрдоган подчеркнул важность Черноморской зерновой инициативы, которую он считает "мостом мира", и заявил, "что не следует предпринимать шагов для эскалации напряженности во время российско-украинской войны".

"Отметив, что бездействие Черноморской инициативы в течение длительного времени никому не выгодно и что больше всего пострадают страны с низким доходом и нуждающиеся в зерне, президент Эрдоган сказал, что цены на зерновые, которые за время инициативы снизились на 23 процента, за последние две недели возросли на 15 процентов. Президент Эрдоган отметил, что Турция продолжит прилагать усилия и применять дипломатию для продолжения Черноморской инициативы", – сказано в сообщении.