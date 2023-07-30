"Эрдоган предлагал – не очень удобное время. Я предложил – ему неудобно". Путин рассказал, почему не состоялся его разговор с президентом Турции

СМИ сообщили 28 июля, что Путин проигнорировал запросы Эрдогана о том, чтобы провести переговоры по поводу "зернового соглашения", действие которого истекло 18 июля, а Москва заявила, что выходит из сделки.

"Мы хотели переговорить по телефону, президент Эрдоган предлагал разговор, но он предложил не очень удобное для меня время. Я предложил сегодня [29 июля] – ему неудобно, предложил завтра – ему тоже неудобно. Ну, договорились на разговор, по-моему, на среду [2 августа]", – сказал Путин.

Он также добавил, что договорился о встрече с Эрдоганом.

"Или он к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим… Мы так и не договорились где – либо у нас, либо в Турции", – отметил Путин.