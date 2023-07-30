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"Эрдоган предлагал – не очень удобное время. Я предложил – ему неудобно". Путин рассказал, почему не состоялся его разговор с президентом Турции

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Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки"
Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки"
Фото: EPA

Президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин сообщил, что проведет телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом Путин сказал 29 июля в Санкт-Петербурге на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка, его цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.

СМИ сообщили 28 июля, что Путин проигнорировал запросы Эрдогана о том, чтобы провести переговоры по поводу "зернового соглашения", действие которого истекло 18 июля, а Москва заявила, что выходит из сделки.

"Мы хотели переговорить по телефону, президент Эрдоган предлагал разговор, но он предложил не очень удобное для меня время. Я предложил сегодня [29 июля] – ему неудобно, предложил завтра – ему тоже неудобно. Ну, договорились на разговор, по-моему, на среду [2 августа]", – сказал Путин.

Он также добавил, что договорился о встрече с Эрдоганом.

"Или он к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим… Мы так и не договорились где – либо у нас, либо в Турции", – отметил Путин.

Контекст:

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала 28 июля, что страна-агрессор РФ не продлила "зерновое соглашение", потому что Эрдоган "разозлил" российские власти. Москве не понравилось, что он вернул Украине защитников "Азовстали", которые, по условиям соглашения с Россией, якобы должны были оставаться в Турции до конца войны. Кроме того, Анкара одобрила вступление Швеции в НАТО, говорится в материале.

Эрдоган неоднократно заявлял, что продолжит переговоры с Путиным по поводу "зерновой инициативы". Он отмечал, что Турция будет использовать все свои дипломатические инструменты, чтобы обеспечить возобновление "зерновой сделки". Также, по его словам, у Путина есть ожидания от западных стран в отношении соглашения.

Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с ним.

Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, встреча
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