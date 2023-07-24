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Турция в октябре рассмотрит вопрос о вступлении Швеции в НАТО – Эрдоган

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Эрдоган рассказал, когда Турция одобрит вступление Швеции в НАТО
Эрдоган рассказал, когда Турция одобрит вступление Швеции в НАТО
Фото: EPA

Парламент Турции рассмотрит ратификацию вступления Швеции в НАТО сразу после завершения летних каникул. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в выступлении после заседания кабинета министров 24 июля, сообщает Hurriyet.

По его словам, на саммите НАТО в Вильнюсе по многим вопросам достигнуты договоренности и определены шаги, которые необходимо предпринять для членства Швеции в Альянсе. По словам Эрдогана, Турция четко изложила свои ожидания и сделала предостережения не только против терроризма, но и в борьбе с исламофобией.

"С открытием нашего парламента мы внесем свой вклад. Мы не сомневаемся, что наши депутаты сделают все, чего требуют интересы нашей страны, в соответствии со своей совестью", – сказал Эрдоган.

Великое национальное собрание Турции находится на каникулах до 1 октября.

Контекст:

Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.

Заявку Швеции в НАТО до недавнего времени тормозили две страны – Турция и Венгрия. В частности, Турция заявила, что не одобрит членство страны в НАТО, если та не выдаст "террористов" по запросу Турции. Швеция ясно дала понять, что этого не произойдет, и процесс застопорился.

В конце января Турция приостановила переговоры со Швецией по ее заявке в НАТО, после того как активист Расмус Палудан, лидер датской ультраправой политической партии Hard Line, сжег копию Корана возле посольства Турции в Стокгольме.

Анкара выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявок на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая Эрдоган, Турция не одобряла заявки, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

4 июня на встрече с Эрдоганом в Стамбуле Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, НАТО, Швеция
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