Турция в октябре рассмотрит вопрос о вступлении Швеции в НАТО – Эрдоган

По его словам, на саммите НАТО в Вильнюсе по многим вопросам достигнуты договоренности и определены шаги, которые необходимо предпринять для членства Швеции в Альянсе. По словам Эрдогана, Турция четко изложила свои ожидания и сделала предостережения не только против терроризма, но и в борьбе с исламофобией.

"С открытием нашего парламента мы внесем свой вклад. Мы не сомневаемся, что наши депутаты сделают все, чего требуют интересы нашей страны, в соответствии со своей совестью", – сказал Эрдоган.

Великое национальное собрание Турции находится на каникулах до 1 октября.