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Путин проигнорировал предложение Эрдогана обсудить "зерновое соглашение" – The Wall Street Journal

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"Зерновое соглашение" между ООН, РФ и Украиной действовало до 18 июля 2023 года
"Зерновое соглашение" между ООН, РФ и Украиной действовало до 18 июля 2023 года
Фото: EPA

Президент страны-агрессора России проигнорировал запросы президента Турции Реджепа Эрдогана о том, чтобы провести переговоры по поводу "зернового соглашения". Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, опубликованном 28 июля.

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По словам собеседников газеты, страна-агрессор не продлила "зерновое соглашение", потому что Эрдоган "разозлил" российские власти. В Москве не понравилось, что он вернул Украине защитников "Азовстали", в том числе командиров "Азова", в частности Дениса Прокопенко, которые, по условиям соглашения с Россией, должны были оставаться в Турции до конца войны. Кроме того, Анкара одобрила вступление Швеции в НАТО, говорится в материале.

Эрдоган неоднократно заявлял, что продолжит переговоры с Путиным по поводу "зерновой инициативы". Он отмечал, что Турция будет использовать все свои дипломатические инструменты, чтобы обеспечить возобновление "зерновой сделки". Также, по его словам, у Путина есть ожидания от западных стран в отношении соглашения.

Пока что президенты Турции и России не общались по телефону, пишет The Wall Street Journal. По словам дипломатов, Анкара пытается решить этот вопрос "по другим каналам связи с Кремлем".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также заявил, что продолжит контакты со всеми заинтересованными сторонами по поводу восстановления "зернового соглашения". Об этом он сказал 27 июля на пресс-конференции в штаб-квартире организации.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские и временно оккупированные украинские порты) и несколько дней подряд обстреливала инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

В результате одного из российских ударов по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. Для полноценного восстановления пострадавших в результате атаки объектов понадобится не менее года, добавили в ведомстве. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что уничтоженное зерно предназначалось для отправки в Китай.

Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, Швеция, Азовсталь, страна-агрессор, соглашение, зерно, The Wall Street Journal
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