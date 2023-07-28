Путин проигнорировал предложение Эрдогана обсудить "зерновое соглашение" – The Wall Street Journal

"Зерновое соглашение" между ООН, РФ и Украиной действовало до 18 июля 2023 года Фото: EPA

Статья доступна по подписке, но ее также цитирует "Медуза".

По словам собеседников газеты, страна-агрессор не продлила "зерновое соглашение", потому что Эрдоган "разозлил" российские власти. В Москве не понравилось, что он вернул Украине защитников "Азовстали", в том числе командиров "Азова", в частности Дениса Прокопенко, которые, по условиям соглашения с Россией, должны были оставаться в Турции до конца войны. Кроме того, Анкара одобрила вступление Швеции в НАТО, говорится в материале.

Эрдоган неоднократно заявлял, что продолжит переговоры с Путиным по поводу "зерновой инициативы". Он отмечал, что Турция будет использовать все свои дипломатические инструменты, чтобы обеспечить возобновление "зерновой сделки". Также, по его словам, у Путина есть ожидания от западных стран в отношении соглашения.

Пока что президенты Турции и России не общались по телефону, пишет The Wall Street Journal. По словам дипломатов, Анкара пытается решить этот вопрос "по другим каналам связи с Кремлем".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также заявил, что продолжит контакты со всеми заинтересованными сторонами по поводу восстановления "зернового соглашения". Об этом он сказал 27 июля на пресс-конференции в штаб-квартире организации.