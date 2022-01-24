Если недобросовестные фермеры смогут нивелировать аграрные записки в судах, этот инструмент станет неинтересным кредиторам – СМИ

Отмена аграрных расписок ударит по адекватным и добропорядочным фермерам и закроет им доступ к финансовым инструментам, пишет "Цензор.НЕТ" Фото: depositphotos.com

Как говорится в расследовании, "даже беглое ознакомление с реестром судебных решений указывает, что аграрные расписки обжалуются сторонами постоянно. А список дел составляет более 300 страниц".

В качестве примера издание расследует историю винницкого фермера Леонида Повха, который в течение 2021 года через суды сумел отменить агарные расписки и нанести, как утверждает автор, ущерб международной компании "Адама Украина" в размере 25 млн гривен.

В 2020 году компания поставила винницкому фермерскому хозяйству "Украина" средства защиты растений и параллельно заключила с ним договоры на поставку 8800 тонн кукурузы по фиксированной цене, но на момент поставок цена на кукурузу заметно выросла и фермер начал отказываться поставлять товар, рассказали в компании "Адама Украина".

"Следовательно, в ФХ "Украина" вместо того, чтобы поставить товар в определенный документами срок, стали рассказывать, что из-за плохих погодных условий они потеряли часть урожая, – и нашли поддержку в судах. В результате международная компания понесла более 25 миллионов убытков, не получила кукурузу и ей не вернули даже 17 миллионов предоплаты", – говорится в расследовании.

Если недобросовестные фермеры смогут нивелировать этот инструмент через недобросовестные суды, этот эффективный механизм будет быстро нивелирован и станет неинтересным кредиторам, считает автор статьи.

"А международные компании получат 141 повод обойти десятой дорогой Украину и ее инвестиционных нянек. Это ударит по адекватным и добропорядочным фермерам и закроет им доступ к финансовым инструментам – а значит, негативно повлияет на развитие среднего и малого аграрного бизнеса", – резюмирует журналист.