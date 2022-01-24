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Если недобросовестные фермеры смогут нивелировать аграрные записки в судах, этот инструмент станет неинтересным кредиторам – СМИ

Отмена аграрных расписок ударит по адекватным и добропорядочным фермерам и закроет им доступ к финансовым инструментам, пишет "Цензор.НЕТ"
Отмена аграрных расписок ударит по адекватным и добропорядочным фермерам и закроет им доступ к финансовым инструментам, пишет "Цензор.НЕТ"
Фото: depositphotos.com

Аграрная расписка как альтернативный инструмент привлечения средств на аграрном рынке может стать неинтересной кредиторам, если недобросовестные фермеры смогут нивелировать этот инструмент через суды. Об этом пишет журналист "Цензор.НЕТ" Татьяна Николаенко в материале "Аграрные расписки: как международные инвесторы понесли убытки на 25 миллионов".

Как говорится в расследовании, "даже беглое ознакомление с реестром судебных решений указывает, что аграрные расписки обжалуются сторонами постоянно. А список дел составляет более 300 страниц".

В качестве примера издание расследует историю винницкого фермера Леонида Повха, который в течение 2021 года через суды сумел отменить агарные расписки и нанести, как утверждает автор, ущерб международной компании "Адама Украина" в размере 25 млн гривен.

В 2020 году компания поставила винницкому фермерскому хозяйству "Украина" средства защиты растений и параллельно заключила с ним договоры на поставку 8800 тонн кукурузы по фиксированной цене, но на момент поставок цена на кукурузу заметно выросла и фермер начал отказываться поставлять товар, рассказали в компании "Адама Украина".

"Следовательно, в ФХ "Украина" вместо того, чтобы поставить товар в определенный документами срок, стали рассказывать, что из-за плохих погодных условий они потеряли часть урожая, – и нашли поддержку в судах. В результате международная компания понесла более 25 миллионов убытков, не получила кукурузу и ей не вернули даже 17 миллионов предоплаты", – говорится в расследовании.

Если недобросовестные фермеры смогут нивелировать этот инструмент через недобросовестные суды, этот эффективный механизм будет быстро нивелирован и станет неинтересным кредиторам, считает автор статьи.

"А международные компании получат 141 повод обойти десятой дорогой Украину и ее инвестиционных нянек. Это ударит по адекватным и добропорядочным фермерам и закроет им доступ к финансовым инструментам – а значит, негативно повлияет на развитие среднего и малого аграрного бизнеса", – резюмирует журналист.

Теги: инвестиции, сельское хозяйство, Винницкая область, урожай, суды, ущерб, финансы, фермеры, кукуруза
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