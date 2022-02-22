"Европейская солидарность" – лидер парламентского антирейтинга – опрос

20% украинцев сказали, что ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за ЕС.
В первой тройке также "Оппозиционная платформа – За жизнь" (18%) и "Слуга народа" (16%).
7% опрошенных заявили, что не стали бы голосовать за "Батьківщину".
Опрос проводился с 8-го по 18 февраля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность не превышает 2%.
Согласно результатам опроса, парламентский рейтинг возглавляет "Слуга народа" (20%), "Европейская солидарность" – на втором месте (17%). Следом идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (13%) и "Батьківщина" (12%).
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.