"Европейская солидарность" – лидер парламентского антирейтинга – опрос

20% украинцев сказали, что ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за "Европейскую солидарность" Фото: Європейська Солідарність / Facebook

20% украинцев сказали, что ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за ЕС.

В первой тройке также "Оппозиционная платформа – За жизнь" (18%) и "Слуга народа" (16%).

7% опрошенных заявили, что не стали бы голосовать за "Батьківщину".

Опрос проводился с 8-го по 18 февраля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Согласно результатам опроса, парламентский рейтинг возглавляет "Слуга народа" (20%), "Европейская солидарность" – на втором месте (17%). Следом идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (13%) и "Батьківщина" (12%).