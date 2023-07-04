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Генпрокурор Украины надеется, что страна вскоре ратифицирует Римский статут

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Костин: Украина ратифицирует Римский статут и станет частью семьи государств членов Римского статута и Международного уголовного суда
Костин: Украина ратифицирует Римский статут и станет частью семьи государств – членов Римского статута и Международного уголовного суда
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Генпрокурор Украины Андрей Костин надеется, что Украина в ближайшее время ратифицирует Римский статут. Об этом он заявил 3 июля во время пресс-конференции по случаю учреждения в Нидерландах Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины, сообщает "Укринформ".

"Украина ратифицирует Римский статут и станет частью семьи государств – членов Римского статута и Международного уголовного суда. Надеюсь, что это произойдет скорее, чем [будет] поздно. Практически наше государство готово это сделать; единственный вопрос – когда парламент будет готов голосовать", – заявил он.

Костин выразил уверенность, что в рамках очень быстрого развития событий по вступлению Украины в ЕС этот вопрос станет неотъемлемой частью пакета, который Украина ратифицирует и воплотит в жизнь в ближайшем будущем.

Он отметил, что Украина уже имплементировала в национальное законодательство все необходимые изменения, которые дают Международному уголовному суду и офису прокурора МУС полную компетенцию расследовать и преследовать в Украине за все международные преступления, совершенные на ее территории во время российской агрессии.

Контекст:

Украина не ратифицировала Римский статут, однако в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

МУС начал предварительное изучение ситуации в Украине в апреле 2014 года. В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу "Ситуация в Украине". В документе указывалось, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". После обнародования отчета РФ заявила о желании выйти из Римского статута.

В конце 2020 года МУС пришел к выводу, что действия, составляющие военные преступления и преступления против человечности, "были совершены в контексте ситуации в Украине", и решил, что основания для расследования есть, сообщила тогдашний прокурор МУС Фату Бенсуда.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое произошло в конце февраля 2022 года, прокурор МУС Карим Хан инициировал новое расследование. Он заявил, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности. На сегодняшний день уже более 40 стран обратились в МУС с требованием расследовать преступления в Украине.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина и детского омбудсмена в РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Римский статут, Международный уголовный суд, Офис генпрокурора, генпрокурор Андрей Костин
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