Генпрокурор Украины надеется, что страна вскоре ратифицирует Римский статут

"Украина ратифицирует Римский статут и станет частью семьи государств – членов Римского статута и Международного уголовного суда. Надеюсь, что это произойдет скорее, чем [будет] поздно. Практически наше государство готово это сделать; единственный вопрос – когда парламент будет готов голосовать", – заявил он.

Костин выразил уверенность, что в рамках очень быстрого развития событий по вступлению Украины в ЕС этот вопрос станет неотъемлемой частью пакета, который Украина ратифицирует и воплотит в жизнь в ближайшем будущем.

Он отметил, что Украина уже имплементировала в национальное законодательство все необходимые изменения, которые дают Международному уголовному суду и офису прокурора МУС полную компетенцию расследовать и преследовать в Украине за все международные преступления, совершенные на ее территории во время российской агрессии.