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Ордер на арест Путина вызвал нервозность и недовольство в Кремле – СМИ

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Публично российские власти делают жесткие заявления относительно выписанного Путину ордера в Гаагу, но в Кремле тревожно, утверждают СМИ
Публично российские власти делают жесткие заявления относительно выписанного Путину ордера в Гаагу, но в Кремле тревожно, утверждают СМИ
Фото: EPA

Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях вызвало нервозность у российской элиты, пишет 24 апреля The Moscow Times.

Издание напоминает, что российские политики, комментируя ордер МУС, сделали ряд громких заявлений – в частности, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил обстрелять штаб-квартиру суда в Гааге ракетами.

Однако в кулуарах Кремля высказывались и высказываются опасения по поводу возможных политических последствий решения МУС. Так, один из собеседников The Moscow Times – депутат парламента от правящей партии "Единая Россия" – заявил, что это, по сути, "призыв к свержению правительства в России".

Один кремлевский чиновник сказал The Moscow Times, что он был "встревожен", когда услышал эту новость, и первым делом вспомнил "об этом бедняге" – бывшем сербском лидере Слободане Милошевиче, ставшем фигурантом Гаагского трибунала по бывшей Югославии и умершем в тюрьме.

Как отмечает издание, российская элита обеспокоена угрозами политической стабильности, вытекающими из решения МУС.

Так, через несколько дней после обнародования информации об ордере для Путина в Кремле, по данным The Moscow Times, полученным от источников в "Единой России" и в Кремле, было созвано специальное совещание для обсуждения внутренней и международной реакции России. На совещании, в частности, присутствовали сотрудники управления Федеральной службы безопасности, отвечающего за защиту режима от внутренних угроз.

Издание отмечает, что некоторые представители российской элиты, похоже, были "искренне озадачены" решением МУС. Так, высокопоставленный российский правительственный чиновник, пожелавший остаться неизвестным, заявил The Moscow Times, что ордер на арест был "глупым", и задался вопросом, как Запад будет разговаривать с российским лидером, "когда война закончится".

По словам источника, близкого к администрации Путина, предположения о том, что лидера страны-оккупанта арестуют, если он выедет за границу, "непродуктивны" и вызывают недовольство Кремля. Там хотели бы, чтобы подобные дискуссии "прекратились". 

Кремль, заключает The Moscow Times, "полон решимости" свести к минимуму влияние ордера МУС на международную репутацию Путина.

Контекст:

Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Римский статут подписали и ратифицировали 122 государства, 31 страна – только подписала. МУС, базирующийся в Гааге, рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут.

Россия подписала этот документ в 2000 году, но так его и не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.

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