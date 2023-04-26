Ордер на арест Путина вызвал нервозность и недовольство в Кремле – СМИ

Издание напоминает, что российские политики, комментируя ордер МУС, сделали ряд громких заявлений – в частности, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил обстрелять штаб-квартиру суда в Гааге ракетами.

Однако в кулуарах Кремля высказывались и высказываются опасения по поводу возможных политических последствий решения МУС. Так, один из собеседников The Moscow Times – депутат парламента от правящей партии "Единая Россия" – заявил, что это, по сути, "призыв к свержению правительства в России".

Один кремлевский чиновник сказал The Moscow Times, что он был "встревожен", когда услышал эту новость, и первым делом вспомнил "об этом бедняге" – бывшем сербском лидере Слободане Милошевиче, ставшем фигурантом Гаагского трибунала по бывшей Югославии и умершем в тюрьме.

Как отмечает издание, российская элита обеспокоена угрозами политической стабильности, вытекающими из решения МУС.

Так, через несколько дней после обнародования информации об ордере для Путина в Кремле, по данным The Moscow Times, полученным от источников в "Единой России" и в Кремле, было созвано специальное совещание для обсуждения внутренней и международной реакции России. На совещании, в частности, присутствовали сотрудники управления Федеральной службы безопасности, отвечающего за защиту режима от внутренних угроз.

Издание отмечает, что некоторые представители российской элиты, похоже, были "искренне озадачены" решением МУС. Так, высокопоставленный российский правительственный чиновник, пожелавший остаться неизвестным, заявил The Moscow Times, что ордер на арест был "глупым", и задался вопросом, как Запад будет разговаривать с российским лидером, "когда война закончится".

По словам источника, близкого к администрации Путина, предположения о том, что лидера страны-оккупанта арестуют, если он выедет за границу, "непродуктивны" и вызывают недовольство Кремля. Там хотели бы, чтобы подобные дискуссии "прекратились".

Кремль, заключает The Moscow Times, "полон решимости" свести к минимуму влияние ордера МУС на международную репутацию Путина.