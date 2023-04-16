Соловей: Ходят слухи, что уже подготовлены ордеры МУС на арест Шойгу и Герасимова

Герасимов и Шойгу могут стать следующими после Путина "получателями" ордеров из Гааги. По информации Соловья, МУС уже подготовил их Фото: kremlin.ru

"Вот сейчас ходит слух, что одновременно подготовлены два ордера – против Шойгу и против Валерия Герасимова. Мы можем об их существовании только догадываться, но они не обнародованы", – поделился Соловей.

Аналитик, ссылаясь на мнение знакомых с вопросом людей, подчеркнул: то, что ордер готовится, вовсе не означает, что он обязательно будет выпущен и объявлен.

В качестве примера он рассказал о ситуации с ордером, который МУС выдал на арест президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина. По словам аналитика, о том, что такой ордер готовится, было известно еще несколько месяцев назад.

Соловей, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что российского лидера до последнего уговаривали прекратить агрессию против Украины, предлагая различные варианты. И только когда Путин "всех достал", ему публично выписали ордер, хотя, вероятно, этого могло бы и не случиться.

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