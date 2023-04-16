Соловей: Ходят слухи, что уже подготовлены ордеры МУС на арест Шойгу и Герасимова

"Вот сейчас ходит слух, что одновременно подготовлены два ордера – против Шойгу и против Валерия Герасимова. Мы можем об их существовании только догадываться, но они не обнародованы", – поделился Соловей.
Аналитик, ссылаясь на мнение знакомых с вопросом людей, подчеркнул: то, что ордер готовится, вовсе не означает, что он обязательно будет выпущен и объявлен.
В качестве примера он рассказал о ситуации с ордером, который МУС выдал на арест президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина. По словам аналитика, о том, что такой ордер готовится, было известно еще несколько месяцев назад.
Соловей, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что российского лидера до последнего уговаривали прекратить агрессию против Украины, предлагая различные варианты. И только когда Путин "всех достал", ему публично выписали ордер, хотя, вероятно, этого могло бы и не случиться.
Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Римский статут подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала. МУС, базирующийся в Гааге, рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут.
Россия подписала этот документ в 2000 году, но так его и не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.
17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.