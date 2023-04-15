Соловей: Эксперты, которые в свое время рассказывали Патрушеву, что российская армия не так хороша, рассматривают возможность боев в Крыму уже летом

Российские аналитики в том числе рассматривают вариант, что ВСУ летом 2023 года окажутся в Крыму Фото: EPA (иллюстративное)

"Те же самые эксперты, которые в свое время рассказывали [секретарю Совбеза РФ] Николаю Платоновичу Патрушеву, что украинское сопротивление будет гораздо более интенсивным, а российская армия не так хороша, – они считают и рассматривают в качестве одного из вариантов возможность боев на территории Крыма уже летом", – сказал Соловей.

Аналитик подчеркивает, что этот вариант эксперты не считают единственным, всегда есть несколько сценариев.

"Но этот вариант они не считают иллюзорным. Они относятся реалистически и считают, что это вполне возможно", – пояснил он.

Сценарий развития событий будет зависеть от того, как в РФ отреагируют на появление украинских сил в Крыму, считает историк.

"Вот другой вариант. Украина выходит на границу Крыма, может, даже быстро ее преодолеет на каком-то участке... Многое будет зависеть от того, что произойдет в этот момент в России. Есть люди, которые имеют возможность отреагировать, и они сочтут, естественно, [деоккупацию Крыма] крупнейшим провалом верховного главнокомандующего [президента РФ Владимира Путина]. Это его провал, он несет ответственность", – высказался он.

Аналитик не уверен, что Путину удастся переложить ответственность за появление украинских военных в Крыму на российский Генштаб, который, по его информации, изначально предлагал лидеру страны-оккупанта другие концепции.

"Так что если будет наступление [Украины] успешным – политическая диспозиция в России начнет меняться. Это может повлиять на военную динамику, не берусь даже судить как, честно", – резюмировал Соловей.

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