Соловей: Эксперты, которые в свое время рассказывали Патрушеву, что российская армия не так хороша, рассматривают возможность боев в Крыму уже летом

"Те же самые эксперты, которые в свое время рассказывали [секретарю Совбеза РФ] Николаю Платоновичу Патрушеву, что украинское сопротивление будет гораздо более интенсивным, а российская армия не так хороша, – они считают и рассматривают в качестве одного из вариантов возможность боев на территории Крыма уже летом", – сказал Соловей.
Аналитик подчеркивает, что этот вариант эксперты не считают единственным, всегда есть несколько сценариев.
"Но этот вариант они не считают иллюзорным. Они относятся реалистически и считают, что это вполне возможно", – пояснил он.
Сценарий развития событий будет зависеть от того, как в РФ отреагируют на появление украинских сил в Крыму, считает историк.
"Вот другой вариант. Украина выходит на границу Крыма, может, даже быстро ее преодолеет на каком-то участке... Многое будет зависеть от того, что произойдет в этот момент в России. Есть люди, которые имеют возможность отреагировать, и они сочтут, естественно, [деоккупацию Крыма] крупнейшим провалом верховного главнокомандующего [президента РФ Владимира Путина]. Это его провал, он несет ответственность", – высказался он.
Аналитик не уверен, что Путину удастся переложить ответственность за появление украинских военных в Крыму на российский Генштаб, который, по его информации, изначально предлагал лидеру страны-оккупанта другие концепции.
"Так что если будет наступление [Украины] успешным – политическая диспозиция в России начнет меняться. Это может повлиять на военную динамику, не берусь даже судить как, честно", – резюмировал Соловей.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
По прогнозам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, война может закончиться в 2023 году.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал он.