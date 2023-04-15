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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Соловей: Эксперты, которые в свое время рассказывали Патрушеву, что российская армия не так хороша, рассматривают возможность боев в Крыму уже летом

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Российские аналитики в том числе рассматривают вариант, что ВСУ летом 2023 года окажутся в Крыму
Российские аналитики в том числе рассматривают вариант, что ВСУ летом 2023 года окажутся в Крыму
Фото: EPA (иллюстративное)

Аналитики, консультирующие российскую политическую верхушку, не исключают успешного наступления ВСУ на Крым и начала деоккупации полуострова уже спустя несколько месяцев. Об этом основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский политический аналитик, доктор исторических наук Валерий Соловей.

"Те же самые эксперты, которые в свое время рассказывали [секретарю Совбеза РФ] Николаю Платоновичу Патрушеву, что украинское сопротивление будет гораздо более интенсивным, а российская армия не так хороша, – они считают и рассматривают в качестве одного из вариантов возможность боев на территории Крыма уже летом", – сказал Соловей.

Аналитик подчеркивает, что этот вариант эксперты не считают единственным, всегда есть несколько сценариев.

"Но этот вариант они не считают иллюзорным. Они относятся реалистически и считают, что это вполне возможно", – пояснил он.

Сценарий развития событий будет зависеть от того, как в РФ отреагируют на появление украинских сил в Крыму, считает историк.

"Вот другой вариант. Украина выходит на границу Крыма, может, даже быстро ее преодолеет на каком-то участке... Многое будет зависеть от того, что произойдет в этот момент в России. Есть люди, которые имеют возможность отреагировать, и они сочтут, естественно, [деоккупацию Крыма] крупнейшим провалом верховного главнокомандующего [президента РФ Владимира Путина]. Это его провал, он несет ответственность", – высказался он.

Аналитик не уверен, что Путину удастся переложить ответственность за появление украинских военных в Крыму на российский Генштаб, который, по его информации, изначально предлагал лидеру страны-оккупанта другие концепции.

"Так что если будет наступление [Украины] успешным – политическая диспозиция в России начнет меняться. Это может повлиять на военную динамику, не берусь даже судить как, честно", – резюмировал Соловей. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

По прогнозам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, война может закончиться в 2023 году.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал он.

Ростислав ГОРДОН
Фотокорреспондент
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Крым, Украина, Кремль, захват, оккупация, аннексия, оборона, Валерий Соловей, Николай Патрушев, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, границы, российские оккупанты, деоккупация
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