Глава антикоррупционной прокуратуры Украины считает, что преодолеть коррупцию полностью нельзя

Журналист спросила, верит ли он, что коррупцию можно преодолеть.
"Преодолеть полностью – нет. Но ее можно определенным образом уменьшить. Примеров стран, где коррупцию победили целиком и полностью, нет", – ответил Клименко.
Он подчеркнул, что антикоррупционные органы расследуют, определяют причины и условия совершения преступления, а "органы законодательной и исполнительной власти должны принимать решения, чтобы их устранить".
"Иначе не работает", – считает глава САП.
По его словам, нет "слабого звена" в украинском антикоррупционном блоке, в который входят Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Высший антикоррупционный суд и САП.
Клименко был назначен главой САП летом 2022 года, он выиграл конкурс на эту должность.
Искоренение в Украине коррупции называли в числе требований для вступления страны в НАТО. Также борьба с коррупцией необходима для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.