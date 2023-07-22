Глава антикоррупционной прокуратуры Украины считает, что преодолеть коррупцию полностью нельзя

Клименко считает, что в блоке НАПК – НАБУ – САП – ВАКС нет "слабого звена" Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook

Журналист спросила, верит ли он, что коррупцию можно преодолеть.

"Преодолеть полностью – нет. Но ее можно определенным образом уменьшить. Примеров стран, где коррупцию победили целиком и полностью, нет", – ответил Клименко.

Он подчеркнул, что антикоррупционные органы расследуют, определяют причины и условия совершения преступления, а "органы законодательной и исполнительной власти должны принимать решения, чтобы их устранить".

"Иначе не работает", – считает глава САП.

По его словам, нет "слабого звена" в украинском антикоррупционном блоке, в который входят Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Высший антикоррупционный суд и САП.