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ПОЛИТИКА

Глава антикоррупционной прокуратуры Украины считает, что преодолеть коррупцию полностью нельзя

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Клименко считает, что в блоке НАПК НАБУ САП ВАКС нет "слабого звена"
Клименко считает, что в блоке НАПК – НАБУ – САП – ВАКС нет "слабого звена"
Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook

Полностью искоренить коррупцию невозможно. Такое мнение руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко выразил ZN.UA в интервью, которое было опубликовано 21 июля.

Журналист спросила, верит ли он, что коррупцию можно преодолеть.

"Преодолеть полностью – нет. Но ее можно определенным образом уменьшить. Примеров стран, где коррупцию победили целиком и полностью, нет", – ответил Клименко.

Он подчеркнул, что антикоррупционные органы расследуют, определяют причины и условия совершения преступления, а "органы законодательной и исполнительной власти должны принимать решения, чтобы их устранить".

"Иначе не работает", – считает глава САП.

По его словам, нет "слабого звена" в украинском антикоррупционном блоке, в который входят Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Высший антикоррупционный суд и САП.

Контекст:

Клименко был назначен главой САП летом 2022 года, он выиграл конкурс на эту должность.

Искоренение в Украине коррупции называли в числе требований для вступления страны в НАТО. Также борьба с коррупцией необходима для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: коррупция, Александр Клименко, прокуратура, антикоррупционная прокуратура, САП
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