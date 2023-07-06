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"Сложный был выбор". Глава комиссии, избиравшей руководителя САП, сообщила, что 17 из 43 участников конкурса употребляли наркотики

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Кандидаты на должность главы САП проходили полиграф во время первого этапа конкурса, сообщала Коваль в марте 2021 года
Кандидаты на должность главы САП проходили полиграф во время первого этапа конкурса, сообщала Коваль в марте 2021 года
Фото: radiosvoboda.org

Более трети кандидатов на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые участвовали в конкурсе, принимали или принимают наркотики. Об этом 6 июля в Facebook проинформировала глава конкурсной комиссии, избиравшей руководителя САП, Екатерина Коваль.

"Согласно заключениям полиграфологов, которые проводили психофизиологическое исследование кандидатов на конкурсе САП, 17 из 43 участников употребляли или употребляют наркотические средства", – написала Коваль.

По ее словам, в материалах комиссии хранятся заключения, полиграммы и видеозаписи исследований.

"Сложный был выбор", – подчеркнула Коваль.

https://www.facebook.com/ket.koval.7/posts/pfbid028pwupPCJcT85hpe2tYsyTwZW1UvpHkgfuv24D8pgxQxE6Wpbsu1DYqotycry9BRSl

Кандидаты на должность главы САП проходили полиграф во время первого этапа конкурса, сообщала Коваль в марте 2021 года.

Контекст:

Назар Холодницкий, возглавлявший САП с 2015 года, ушел в отставку в августе 2020 года. После этого обязанности главы САП исполнял его первый заместитель Максим Грищук.

В конце ноября – начале декабря несколько заседаний комиссии по отбору главы САП были сорваны. 7 декабря 2021 года конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые прошли в финальную часть конкурса, – это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. Клименко набрал 246 баллов, Синюк получил 229 баллов.

29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор", в январе 2022 года с призывом завершить конкурс выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В комиссии поясняли, что не утверждают результаты отбора, так как ждут ответа из Офиса генерального прокурора, который позволит объявить победителей.

Победителя конкурса – Клименко – комиссия объявила только 19 июля 2022 года, через два дня после того, как этого потребовал президент Украины Владимир Зеленский.

Клименко официально назначили главой САП 28 июля.

Теги: Украина, прокуратура, наркотики, конкурс, САП, полиграф
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