"Сложный был выбор". Глава комиссии, избиравшей руководителя САП, сообщила, что 17 из 43 участников конкурса употребляли наркотики

"Согласно заключениям полиграфологов, которые проводили психофизиологическое исследование кандидатов на конкурсе САП, 17 из 43 участников употребляли или употребляют наркотические средства", – написала Коваль.

По ее словам, в материалах комиссии хранятся заключения, полиграммы и видеозаписи исследований.

"Сложный был выбор", – подчеркнула Коваль.

Кандидаты на должность главы САП проходили полиграф во время первого этапа конкурса, сообщала Коваль в марте 2021 года.

Контекст:

Назар Холодницкий, возглавлявший САП с 2015 года, ушел в отставку в августе 2020 года. После этого обязанности главы САП исполнял его первый заместитель Максим Грищук.

В конце ноября – начале декабря несколько заседаний комиссии по отбору главы САП были сорваны. 7 декабря 2021 года конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые прошли в финальную часть конкурса, – это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. Клименко набрал 246 баллов, Синюк получил 229 баллов.

29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор", в январе 2022 года с призывом завершить конкурс выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В комиссии поясняли, что не утверждают результаты отбора, так как ждут ответа из Офиса генерального прокурора, который позволит объявить победителей.

Победителя конкурса – Клименко – комиссия объявила только 19 июля 2022 года, через два дня после того, как этого потребовал президент Украины Владимир Зеленский.

Клименко официально назначили главой САП 28 июля.