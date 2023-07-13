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Из САП уволили прокурора, который занимался делом экс-главы Верховного Суда Князева

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О сокращении его должности Омельченко узнал после выхода из отпуска
О сокращении его должности Омельченко узнал после выхода из отпуска
Фото: depositphotos.com

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) сократили должность начальника первого отдела управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства САП в суде Александра Омельченко, который занимался делом экс-главы Верховного суда Всеволода Князева. Об этом Омельченко сообщил в комментарии "Укринформу" 13 июля.

"О том, что я уже не работаю в САП, я узнал 3 июля, когда вышел на работу. Перед этим, 30 июня, я был в отпуске один день. Меня ознакомили с приказом о том, что должность начальника первого отдела сокращена и в то же время создана новая должность – начальника первого отдела – заместителя начальника управления поддержания публичного обвинения и представительства в суде САП, хотя такая должность законом не предусмотрена", – сказал он.

Омельченко связывает свое увольнение с конфликтом с главой САП Александром Клименко "по поводу определенных разногласий в понимании проведения процессуального действия по делу Князева".

"До этого каких-либо нареканий и претензий к моей работе не было. Оснований для сокращения должности также не было, поскольку у нас 11 прокуроров мобилизованы, и ощущается нехватка кадров", – отметил он.

Омельченко считает, что в САП произошло не сокращение, а лишение его должности.

"Произошло сокращение должности начальника первого отдела, и сразу же появилась вакансия начальника первого отдела – заместителя начальника управления поддержания публичного обвинения и представительства в суде САП. По сути, это никакое не сокращение, а просто меня лишили должности", – говорит он.

В связи с этим Омельченко обратился в совет прокуроров с сообщением об угрозе независимости прокурора.

На вопрос, кто сейчас проводит процессуальное руководство по делу Князева, он сказал, что группа прокуроров, которые вместе с ним работали над этим производством.

Журналистка "Цензор.НЕТ" Татьяна Николаенко в своем Facebook подчеркнула, что сокращение должности Омельченко произошло вскоре после его ссоры с главой САП.

"В САП "картонные стены" – ее (ссору) слышали многие люди. Она касалась телефона Князева. И как написал Омельченко в жалобе на совет прокуроров, Клименко ему бросил, что в САП он работать не будет. Сам глава САП такую версию отрицает. Но в этой истории есть другой нюанс. В материалах негласных следственных действий значится, что заместителя руководителя САП [Андрея] Синюка в марте познакомили с соратником Князева адвокатом [Олегом] Горецким. Они созванивались и встречались в ресторане. Горецкий просил посмотреть для них дело по ОПЗ", – отмечает журналистка.

Она добавила, что знакомство с Синюком Горецкий также обсуждал в разговоре с другим фигурантом уголовного производства Александром Глимбовским, он же – тесть Романа Насирова.

"История не просто плохая. Она очень плохая. Руководство САП оказывается под подозрением из-за контактов Синюка. Кстати, Горецкого почему-то единственного вовремя не задержали и он успел вычистить свой телефон. САП снова оказывается на грани конфликта с НАБУ, потому что [директор НАБУ Семен] Кривонос и [замдиректора НАБУ] Гизо [Углава] не были в курсе, что прокурора фактически подвели под увольнение. Им показали лишь увеличение штатки на семь прокуроров. Ну и альянс с Костиным – ну такое себе", – пишет Николаенко.

https://www.facebook.com/t.nikolayenko/posts/pfbid02DmC4VvkcG9c55ZSD81EtYWQh4zsGdLjsGFnQyrRx1uXz4c6C8noRihoJo7X3hq6Sl

Контекст:

15 мая СМИ сообщили, что НАБУ задержало на взятке председателя Верховного Суда Всеволода Князева. В тот же день вечером НАБУ и САП проинформировали, что разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, но не уточнили, о каком судье идет речь.

Как сообщили в НАБУ, речь идет о взятке в $2,7 млн, из которых $1,8 млн предназначались именно для представителей Верховного Суда, еще $900 тыс. – для посредников. Производство открыли по ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды должностным лицом и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Следствие считает, что в связке с Верховным Судом действовал "бэк-офис", который был посредником между руководством суда и лицами, которые пытались за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. По информации "Украинской правды", вместе с Князевым был задержан адвокат Олег Горецкий. Предполагается, что именно его адвокатская фирма была "бэк-офисом".

16 мая Князеву сообщили о подозрении. Перед этим пленум Верховного Суда выразил ему недоверие и прекратил полномочия как председателя суда.

Позже стало известно, что в рамках уголовного производства по подозрению Князева во взяточничестве, НАБУ обыскивало двух действующих судей Верховного Суда и одного в отставке.

Князева и Горецкого арестовали 18 мая. В частности, Князева ВАКС отправил под арест с возможностью выйти под залог в 107 млн грн. 31 мая суд снизил для Князева размер залога до 75 млн грн.

11 июля ВАКС продлил до 8 сентября арест для экс-главы Верховного Суда.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Александр Клименко, следствие, отставка, взятка, НАБУ, САП, Виктория Князева
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