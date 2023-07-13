Из САП уволили прокурора, который занимался делом экс-главы Верховного Суда Князева

"О том, что я уже не работаю в САП, я узнал 3 июля, когда вышел на работу. Перед этим, 30 июня, я был в отпуске один день. Меня ознакомили с приказом о том, что должность начальника первого отдела сокращена и в то же время создана новая должность – начальника первого отдела – заместителя начальника управления поддержания публичного обвинения и представительства в суде САП, хотя такая должность законом не предусмотрена", – сказал он.

Омельченко связывает свое увольнение с конфликтом с главой САП Александром Клименко "по поводу определенных разногласий в понимании проведения процессуального действия по делу Князева".

"До этого каких-либо нареканий и претензий к моей работе не было. Оснований для сокращения должности также не было, поскольку у нас 11 прокуроров мобилизованы, и ощущается нехватка кадров", – отметил он.

Омельченко считает, что в САП произошло не сокращение, а лишение его должности.

"Произошло сокращение должности начальника первого отдела, и сразу же появилась вакансия начальника первого отдела – заместителя начальника управления поддержания публичного обвинения и представительства в суде САП. По сути, это никакое не сокращение, а просто меня лишили должности", – говорит он.

В связи с этим Омельченко обратился в совет прокуроров с сообщением об угрозе независимости прокурора.

На вопрос, кто сейчас проводит процессуальное руководство по делу Князева, он сказал, что группа прокуроров, которые вместе с ним работали над этим производством.

Журналистка "Цензор.НЕТ" Татьяна Николаенко в своем Facebook подчеркнула, что сокращение должности Омельченко произошло вскоре после его ссоры с главой САП.

"В САП "картонные стены" – ее (ссору) слышали многие люди. Она касалась телефона Князева. И как написал Омельченко в жалобе на совет прокуроров, Клименко ему бросил, что в САП он работать не будет. Сам глава САП такую версию отрицает. Но в этой истории есть другой нюанс. В материалах негласных следственных действий значится, что заместителя руководителя САП [Андрея] Синюка в марте познакомили с соратником Князева адвокатом [Олегом] Горецким. Они созванивались и встречались в ресторане. Горецкий просил посмотреть для них дело по ОПЗ", – отмечает журналистка.

Она добавила, что знакомство с Синюком Горецкий также обсуждал в разговоре с другим фигурантом уголовного производства Александром Глимбовским, он же – тесть Романа Насирова.

"История не просто плохая. Она очень плохая. Руководство САП оказывается под подозрением из-за контактов Синюка. Кстати, Горецкого почему-то единственного вовремя не задержали и он успел вычистить свой телефон. САП снова оказывается на грани конфликта с НАБУ, потому что [директор НАБУ Семен] Кривонос и [замдиректора НАБУ] Гизо [Углава] не были в курсе, что прокурора фактически подвели под увольнение. Им показали лишь увеличение штатки на семь прокуроров. Ну и альянс с Костиным – ну такое себе", – пишет Николаенко.