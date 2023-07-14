В САП заверили, что не меняли руководителя по делу Князева

В САП подчеркнули, что материалы дела в отношении Князева сейчас изучаются руководителем САП Фото: depositphotos.com

"Сокращение должности руководителя первого отдела, которую занимал Александр Омельченко, было запланировано давно. Документы для реорганизации готовились задолго до реализации дела о неправомерной выгоде экс-главы Верховного Суда. Заметим, была сокращена только административная должность руководителя отдела в САП. Омельченко остается прокурором САП и процессуальным руководителем по делу в отношении экс-главы Верховного Суда и не был отстранен ни от одного дела", – отметили в САП.

При этом в прокуратуре подчеркнули, что материалы дела в отношении Князева сейчас изучаются руководителем САП Александром Клименко "в связи с рядом действий Омельченко" как процессуального руководителя, которые "могли привести к недопустимости доказательств по этому делу".

В ведомстве отметили, что предоставят обществу информацию о ситуации, "как только будут сняты риски негативного влияния на ход досудебного расследования" по делам, где процессуальным руководителем является Омельченко.

Ранее в этот же день Омельченко в интервью заявил, что его должность сократили. По его словам, его фактически уволили. В связи с этим Омельченко обратился в совет прокуроров с сообщением об угрозе независимости прокурора.

Свое сокращение Омельченко связывает с конфликтом с главой САП Александром Клименко "по поводу определенных разногласий в понимании проведения процессуального действия по делу Князева".