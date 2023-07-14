В САП заверили, что не меняли руководителя по делу Князева

"Сокращение должности руководителя первого отдела, которую занимал Александр Омельченко, было запланировано давно. Документы для реорганизации готовились задолго до реализации дела о неправомерной выгоде экс-главы Верховного Суда. Заметим, была сокращена только административная должность руководителя отдела в САП. Омельченко остается прокурором САП и процессуальным руководителем по делу в отношении экс-главы Верховного Суда и не был отстранен ни от одного дела", – отметили в САП.
При этом в прокуратуре подчеркнули, что материалы дела в отношении Князева сейчас изучаются руководителем САП Александром Клименко "в связи с рядом действий Омельченко" как процессуального руководителя, которые "могли привести к недопустимости доказательств по этому делу".
В ведомстве отметили, что предоставят обществу информацию о ситуации, "как только будут сняты риски негативного влияния на ход досудебного расследования" по делам, где процессуальным руководителем является Омельченко.
Ранее в этот же день Омельченко в интервью заявил, что его должность сократили. По его словам, его фактически уволили. В связи с этим Омельченко обратился в совет прокуроров с сообщением об угрозе независимости прокурора.
Свое сокращение Омельченко связывает с конфликтом с главой САП Александром Клименко "по поводу определенных разногласий в понимании проведения процессуального действия по делу Князева".
15 мая СМИ сообщили, что НАБУ задержало на взятке председателя Верховного Суда Всеволода Князева. В тот же день вечером НАБУ и САП проинформировали, что разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, но не уточнили, о каком судье идет речь.
Как сообщили в НАБУ, речь идет о взятке в $2,7 млн, из которых $1,8 млн предназначались именно для представителей Верховного Суда, еще $900 тыс. – для посредников. Производство открыли по ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды должностным лицом и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Следствие считает, что в связке с Верховным Судом действовал "бэк-офис", который был посредником между руководством суда и лицами, которые пытались за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. По информации "Украинской правды", вместе с Князевым был задержан адвокат Олег Горецкий. Предполагается, что именно его адвокатская фирма была "бэк-офисом".
16 мая Князеву сообщили о подозрении. Перед этим пленум Верховного Суда выразил ему недоверие и прекратил полномочия как председателя суда.
Позже стало известно, что в рамках уголовного производства по подозрению Князева во взяточничестве, НАБУ обыскивало двух действующих судей Верховного Суда и одного в отставке.
Князева и Горецкого арестовали 18 мая. В частности, Князева ВАКС отправил под арест с возможностью выйти под залог в 107 млн грн. 31 мая суд снизил для Князева размер залога до 75 млн грн.
11 июля ВАКС продлил до 8 сентября арест для экс-главы Верховного Суда.