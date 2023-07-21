ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Никакого давления с моей стороны не было". Глава САП прокомментировал заявление прокурора по делу судьи Князева об увольнении

В САП сейчас происходят изменения структуры, рассказал Клименко
В САП сейчас происходят изменения структуры, рассказал Клименко
Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко рассказал, что процессуальным руководителем по делу экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева остается прокурор Александр Омельченко. Об этом он заявил в интервью ZN.ua, опубликованном 21 июля.

13 июля Омельченко заявил о своем "увольнении или сокращении" с должности. Омельченко связал это с конфликтом с главой САП Клименко "по поводу определенных разногласий в понимании проведения процессуального действия по делу Князева".

"До этого каких-либо нареканий и претензий к моей работе не было", – заявил он в в комментарии "Укринформу".

Омельченко считает, что в САП произошло не сокращение, а лишение его должности.

Клименко объяснил, что увольнения не было, а в САП сейчас происходят изменения структуры.

"Все заявления Омельченко об увольнении или сокращении не соответствуют действительности. На сегодня Омельченко ознакомился только с приказом об изменении структуры САП. С этим приказом ознакомились все, и я в частности. А о сокращении его должности отдел кадров ОГП официально его еще даже не информировал. То есть формального сообщения о сокращении еще вообще не было. Хотя он почему-то об этом заявляет", – заявил Клименко.

В то же время он отметил, что показатели первого отдела, руководителем которого является Омельченко, худшие. Он навел пример, что с 2015-го по 2022 год отдел Клименко направил в суд 30 производств, шестой – 55 производств.

ZN.ua отметил, что Омельченко подал жалобу в Совет прокуроров.

"Но каждый прокурор имеет право подать такую жалобу, считая, что есть угроза его независимости. Он подал ее, и ее должны рассмотреть в соответствии с законом. Я не могу прогнозировать результаты рассмотрения. Но для себя не вижу угрозы, поскольку никакого давления с моей стороны не было и этому действительно есть подтверждение", – отреагировал Клименко.

Контекст:

15 мая СМИ сообщили, что НАБУ задержало на взятке председателя Верховного Суда Всеволода Князева. В тот же день вечером НАБУ и САП проинформировали, что разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, но не уточнили, о каком судье идет речь.

Как сообщили в НАБУ, речь идет о взятке в $2,7 млн, из которых $1,8 млн предназначались именно для представителей Верховного Суда, еще $900 тыс. – для посредников. Производство открыли по ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды должностным лицом и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Следствие считает, что в связке с Верховным Судом действовал "бэк-офис", который был посредником между руководством суда и лицами, которые пытались за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. По информации "Украинской правды", вместе с Князевым был задержан адвокат Олег Горецкий. Предполагается, что именно его адвокатская фирма была "бэк-офисом".

16 мая Князеву сообщили о подозрении. Перед этим пленум Верховного Суда выразил ему недоверие и прекратил полномочия как председателя суда.

Позже стало известно, что в рамках уголовного производства по подозрению Князева во взяточничестве, НАБУ обыскивало двух действующих судей Верховного Суда и одного в отставке.

Князева и Горецкого арестовали 18 мая. В частности, Князева ВАКС отправил под арест с возможностью выйти под залог в 107 млн грн. 31 мая суд снизил для Князева размер залога до 75 млн грн.

11 июля ВАКС продлил до 8 сентября арест для экс-главы Верховного Суда.

Теги: Украина, коррупция, Александр Клименко, Александр Омельченко, НАБУ, САП
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
Галина ГРИШИНА
Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка
Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка
Галина ГРИШИНА
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
Галина ГРИШИНА
Рубиновый маникюр с цветами. Видеоурок
Рубиновый маникюр с цветами. Видеоурок
  "Мокра". Monatik презентовал украинскую версию своего хита. Аудио
  "Мокра". Monatik презентовал украинскую версию своего хита. Аудио
Галина ГРИШИНА
  Спирс после длительной паузы выпустила новый трек Mind Your Business. Аудио
  Спирс после длительной паузы выпустила новый трек Mind Your Business. Аудио
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото
Смородина больше не будет осыпаться. Устраните эти пять причин плохого урожая ягоды
Смородина больше не будет осыпаться. Устраните эти пять причин плохого урожая ягоды
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить
Галина ГРИШИНА
Потап снялся в поле и высказался об украинском народе
Потап снялся в поле и высказался об украинском народе
Сорбет из клубники и персика. Рецепт от эксперта
Сорбет из клубники и персика. Рецепт от эксперта
Абрикосовое варенье с миндальными хлопьями. Пошаговый рецепт с описанием всех нюансов
Абрикосовое варенье с миндальными хлопьями. Пошаговый рецепт с описанием всех нюансов
Галина ГРИШИНА
19-летняя дочь Клум снялась в бикини и кружевных брюках. Фото
19-летняя дочь Клум снялась в бикини и кружевных брюках. Фото
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена
Галина ГРИШИНА
Сливовое варенье всего из трех компонентов. Пошаговый рецепт с точными пропорциями и кулинарные лайфхаки
Сливовое варенье всего из трех компонентов. Пошаговый рецепт с точными пропорциями и кулинарные лайфхаки
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии (172335)
2
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост (57192)
3
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках (54632)
4
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года (47036)
5
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков (45846)
6
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк (40712)
7
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений (39014)
8
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов (37047)
 
 
 
 