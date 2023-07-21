"Никакого давления с моей стороны не было". Глава САП прокомментировал заявление прокурора по делу судьи Князева об увольнении

13 июля Омельченко заявил о своем "увольнении или сокращении" с должности. Омельченко связал это с конфликтом с главой САП Клименко "по поводу определенных разногласий в понимании проведения процессуального действия по делу Князева".

"До этого каких-либо нареканий и претензий к моей работе не было", – заявил он в в комментарии "Укринформу".

Омельченко считает, что в САП произошло не сокращение, а лишение его должности.

Клименко объяснил, что увольнения не было, а в САП сейчас происходят изменения структуры.

"Все заявления Омельченко об увольнении или сокращении не соответствуют действительности. На сегодня Омельченко ознакомился только с приказом об изменении структуры САП. С этим приказом ознакомились все, и я в частности. А о сокращении его должности отдел кадров ОГП официально его еще даже не информировал. То есть формального сообщения о сокращении еще вообще не было. Хотя он почему-то об этом заявляет", – заявил Клименко.

В то же время он отметил, что показатели первого отдела, руководителем которого является Омельченко, худшие. Он навел пример, что с 2015-го по 2022 год отдел Клименко направил в суд 30 производств, шестой – 55 производств.

ZN.ua отметил, что Омельченко подал жалобу в Совет прокуроров.

"Но каждый прокурор имеет право подать такую жалобу, считая, что есть угроза его независимости. Он подал ее, и ее должны рассмотреть в соответствии с законом. Я не могу прогнозировать результаты рассмотрения. Но для себя не вижу угрозы, поскольку никакого давления с моей стороны не было и этому действительно есть подтверждение", – отреагировал Клименко.