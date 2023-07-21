"Никакого давления с моей стороны не было". Глава САП прокомментировал заявление прокурора по делу судьи Князева об увольнении

13 июля Омельченко заявил о своем "увольнении или сокращении" с должности. Омельченко связал это с конфликтом с главой САП Клименко "по поводу определенных разногласий в понимании проведения процессуального действия по делу Князева".
"До этого каких-либо нареканий и претензий к моей работе не было", – заявил он в в комментарии "Укринформу".
Омельченко считает, что в САП произошло не сокращение, а лишение его должности.
Клименко объяснил, что увольнения не было, а в САП сейчас происходят изменения структуры.
"Все заявления Омельченко об увольнении или сокращении не соответствуют действительности. На сегодня Омельченко ознакомился только с приказом об изменении структуры САП. С этим приказом ознакомились все, и я в частности. А о сокращении его должности отдел кадров ОГП официально его еще даже не информировал. То есть формального сообщения о сокращении еще вообще не было. Хотя он почему-то об этом заявляет", – заявил Клименко.
В то же время он отметил, что показатели первого отдела, руководителем которого является Омельченко, худшие. Он навел пример, что с 2015-го по 2022 год отдел Клименко направил в суд 30 производств, шестой – 55 производств.
ZN.ua отметил, что Омельченко подал жалобу в Совет прокуроров.
"Но каждый прокурор имеет право подать такую жалобу, считая, что есть угроза его независимости. Он подал ее, и ее должны рассмотреть в соответствии с законом. Я не могу прогнозировать результаты рассмотрения. Но для себя не вижу угрозы, поскольку никакого давления с моей стороны не было и этому действительно есть подтверждение", – отреагировал Клименко.
15 мая СМИ сообщили, что НАБУ задержало на взятке председателя Верховного Суда Всеволода Князева. В тот же день вечером НАБУ и САП проинформировали, что разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, но не уточнили, о каком судье идет речь.
Как сообщили в НАБУ, речь идет о взятке в $2,7 млн, из которых $1,8 млн предназначались именно для представителей Верховного Суда, еще $900 тыс. – для посредников. Производство открыли по ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды должностным лицом и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Следствие считает, что в связке с Верховным Судом действовал "бэк-офис", который был посредником между руководством суда и лицами, которые пытались за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. По информации "Украинской правды", вместе с Князевым был задержан адвокат Олег Горецкий. Предполагается, что именно его адвокатская фирма была "бэк-офисом".
16 мая Князеву сообщили о подозрении. Перед этим пленум Верховного Суда выразил ему недоверие и прекратил полномочия как председателя суда.
Позже стало известно, что в рамках уголовного производства по подозрению Князева во взяточничестве, НАБУ обыскивало двух действующих судей Верховного Суда и одного в отставке.
Князева и Горецкого арестовали 18 мая. В частности, Князева ВАКС отправил под арест с возможностью выйти под залог в 107 млн грн. 31 мая суд снизил для Князева размер залога до 75 млн грн.
11 июля ВАКС продлил до 8 сентября арест для экс-главы Верховного Суда.