Глава Еврокомиссии: ЕС хочет помочь Украине бороться с COVID-19

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердила готовность ЕС помочь Украине с вакцинами от коронавируса.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз хочет помочь Украине бороться с COVID-19. Об этом она написала в Twitter после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Всегда приятно поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. ЕС хочет помочь Украине бороться с COVID-19, в частности, пока вакцины не будут доступны по программе COVAX", – написала глава Еврокомиссии.

Она также выразила свою твердую поддержку программе реформ в Украине, особенно судебной реформе и усилиям по борьбе с коррупцией.

Always good to speak with President @ZelenskyyUa. EU wants to help Ukraine fight #COVID19, in particular until vaccines are available via #COVAX.



Also reiterated firm support for * reform agenda - judiciary & anti-corruption efforts are very important. #MovingForwardTogether pic.twitter.com/Km6PcVpzwf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 29, 2021

В Офисе президента Украины также прокомментировали разговор политиков.

"Урсула фон дер Ляйен отметила, что в течение 2021 года и страны Европейского союза, и государства-соседи получат достаточное количество доз вакцины", – говорится в сообщении.

В свою очередь, Зеленский отметил, что вакцин, выделенных в рамках программы COVAX, будет недостаточно, чтобы привить в 2021 году критически необходимое количество населения, и призвал ЕС помочь Украине в переговорах с производителями.

Согласно плану вакцинации, в Украине рассчитывают привить от коронавируса минимум 50% населения до конца 2022 года.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 25 января заявлял, что на сегодня у Украины "контрактов уже более чем на 30 млн [доз] вакцин фактически на подписании и подписано".

29 января министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что Украина готова выкупить излишки вакцин от COVID-19 у государств – членов ЕС.