Глава полиции Киева Выговский: Мой знакомый перевелся из СБУ в ГБР. Он получил зарплату в разы больше, чем у меня как начальника главка

Выговский: Мы все понимаем, что зарплата оперативника в 15 тыс. грн в Киеве немного не соответствует тому темпу и ритму жизни, который есть в столице, да еще и учитывая, сколько стоит арендовать жилье Фото: kyiv.npu.gov.ua

Оценивая состояние киевской полиции, главой которой он был назначен месяц назад, Выговский заявил, что его предшественник Андрей Крищенко "был на своем месте" и система "в целом работает", но отдельные направления следует усилить, переформатировать. Он также подчеркнул, что столичной полиции не хватает кадров.

"Мы все хорошо понимаем, что заработная плата оперативника в 15 тыс. грн в Киеве немного не соответствует тому темпу и ритму жизни, который есть в столице, да еще и учитывая, сколько стоит, скажем, арендовать жилье", – отметил он.

На вопрос о сравнении зарплат полицейских и оперативников Госбюро расследований Выговский ответил: "Мой знакомый перевелся из СБУ в ГБР. Он получил заработную плату в разы больше, чем я получаю как начальник главка. Заработные платы очень отличаются, отсюда и отток кадров".

Кроме того, сейчас создается Бюро экономической безопасности, где также намерены предлагать высокие зарплаты и куда будут переходить люди в том числе из полиции.

"Сколько – не знаю, но понимаю, что желающие будут и их возьмут, потому что профессиональные, опытные кадры нужны везде. Особенно когда речь идет о людях с узкой специализацией. Например, тех, кто проводит оперативно-технические мероприятия. Трудно научить работать качественно, а когда человек уже все умеет, то новые правоохранительные органы заберут его, как говорится, с руками и ногами. А нам опять придется воспитывать молодых. Потому что не можем конкурировать по уровню заработной платы с новыми структурами", – рассказал Выговский.

Он отметил, что этот вопрос поднимается на уровне руководства Нацполиции и Министерства внутренних дел, а также обсуждается с народными депутатами.