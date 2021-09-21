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Глава полиции Киева Выговский: Мой знакомый перевелся из СБУ в ГБР. Он получил зарплату в разы больше, чем у меня как начальника главка

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Выговский: Мы все понимаем, что зарплата оперативника в 15 тыс. грн в Киеве немного не соответствует тому темпу и ритму жизни, который есть в столице, да еще и учитывая, сколько стоит арендовать жилье
Выговский: Мы все понимаем, что зарплата оперативника в 15 тыс. грн в Киеве немного не соответствует тому темпу и ритму жизни, который есть в столице, да еще и учитывая, сколько стоит арендовать жилье
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция не может конкурировать по уровню заработной платы с новыми структурами и ей приходится заниматься воспитанием кадров, которые потом забирают к себе другие органы. Об этом глава полиции Киева Иван Выговский рассказал "Цензор.НЕТ" в интервью, которое было опубликовано 20 сентября.

Оценивая состояние киевской полиции, главой которой он был назначен месяц назад, Выговский заявил, что его предшественник Андрей Крищенко "был на своем месте" и система "в целом работает", но отдельные направления следует усилить, переформатировать. Он также подчеркнул, что столичной полиции не хватает кадров.

"Мы все хорошо понимаем, что заработная плата оперативника в 15 тыс. грн в Киеве немного не соответствует тому темпу и ритму жизни, который есть в столице, да еще и учитывая, сколько стоит, скажем, арендовать жилье", – отметил он.

На вопрос о сравнении зарплат полицейских и оперативников Госбюро расследований Выговский ответил: "Мой знакомый перевелся из СБУ в ГБР. Он получил заработную плату в разы больше, чем я получаю как начальник главка. Заработные платы очень отличаются, отсюда и отток кадров".

Кроме того, сейчас создается Бюро экономической безопасности, где также намерены предлагать высокие зарплаты и куда будут переходить люди в том числе из полиции.

"Сколько – не знаю, но понимаю, что желающие будут и их возьмут, потому что профессиональные, опытные кадры нужны везде. Особенно когда речь идет о людях с узкой специализацией. Например, тех, кто проводит оперативно-технические мероприятия. Трудно научить работать качественно, а когда человек уже все умеет, то новые правоохранительные органы заберут его, как говорится, с руками и ногами. А нам опять придется воспитывать молодых. Потому что не можем конкурировать по уровню заработной платы с новыми структурами", – рассказал Выговский.

Он отметил, что этот вопрос поднимается на уровне руководства Нацполиции и Министерства внутренних дел, а также обсуждается с народными депутатами.

Контекст:

В январе 2021 года, по данным Госстата, средняя зарплата в стране составляла 12 337 грн, в феврале – 12 549 грн, в марте – 13 612 грн, в апреле – 13 543 грн, в мае – 13 499 грн, в июне – 14 313 грн, в июле – 14 345 грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что к концу года средняя зарплата может вырасти до 14 500 грн.

В Национальной полиции в конце июня сообщали, что затраты на сотрудников МВД ниже, чем в других правоохранительных ведомствах, а в случае повышения в стране зарплат ведомство не сможет обеспечить ее достаточного финансирования.

Согласно проекту закона №4000 о госбюджете на 2021 год расходы на МВД составят 98,3 млрд грн (35,5 млрд грн – на Нацполицию).

В сентябре министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что будет требовать повышения заработной платы для полицейских.

Теги: Киев, МВД, зарплата, полиция, полицейский, Нацполиция, ГБР, Бюро экономической безопасности, Иван Выговский
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