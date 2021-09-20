Полицейские видели дрифт на Софийской, но "не представляли, что такое можно делать без разрешения" – глава полиции Киева

Выговский подчеркнул, что скандальная съемка проходила за день до его назначения главой столичной полиции.
Он отметил, что организаторы съемок обратились за разрешением к КГГА и к полиции, но самих разрешений не дождались.
"Полицейские хотя и видели это, даже не представляли, что такое можно делать без разрешения. Ведь обычно такие вопросы заранее согласовываются органами местного самоуправления", – сказал он.
Выговский отметил, что полиция отреагировала, уже когда получила вызов по номеру 102.
"Кстати, водители считали, что все согласования у них есть. Что их еще не выдали, знали только организаторы съемок", – добавил начальник полиции Киева.
По его словам, сейчас еще продолжается досудебное расследование. Предварительно установлен материальный ущерб – около 50 тыс. грн – эту сумму называли в КГГА на следующий же день после съемок. Окончательную сумму должна установить экспертиза.
"Я после этого пришел к определенным выводам и теперь мне докладывают о подобных съемках. Недавно у нас была ситуация: идут по улице какие-то личности и несут триколоры. Выяснилось, что это снимали фильм о событиях на востоке. Но представляете себе реакцию людей на такое?" – добавил Выговский.
Утром 10 августа на Софийской площади в Киеве проходили съемки – автомобили, брендированные Red Bull, дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. В одной из машин была украинская певица alyona alyona.
СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull. Сама компания накануне анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанахана.
В Киевской городской госадминистрации заявляли, что не давали разрешения на съемки и что в результате гонок на площади повреждено более 2 тыс. м² мощения.
Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство". При этом на видеозаписях видно, что во время съемок на площади были полицейские. Прокуратура изъяла автомобили, которые участвовали в гонках.
Певица alyona alyona, которая была на съемках, рассказала, что ролик снимали ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.
11 августа певица с командой чистила Софийскую площадь от следов дрифта. Площадь также отмывала клининговая компания, предположительно, нанятая Red Bull, и волонтеры организации "Києве, мий", которые использовали струю воды под высоким давлением.
В Red Bull принесли извинения и пообещали привести площадь в то состояние, в котором она была до начала съемок.