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КИЕВ

Полицейские видели дрифт на Софийской, но "не представляли, что такое можно делать без разрешения" – глава полиции Киева

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Полиция продолжает расследование по делу о дрифте на Софийской
Полиция продолжает расследование по делу о дрифте на Софийской
Фото: Київська міська державна адміністрація – КМДА / Facebook

Полицейские не помешали автомобилям дрифтовать по Софийской площади, потому что не могли предположить, что такие съемки могут проводить без разрешения, заявил начальник полиции Киева Иван Выговский. Об этом он сказал в интервью "Цензор.НЕТ", опубликованном 20 сентября.

Выговский подчеркнул, что скандальная съемка проходила за день до его назначения главой столичной полиции.

Он отметил, что организаторы съемок обратились за разрешением к КГГА и к полиции, но самих разрешений не дождались.

"Полицейские хотя и видели это, даже не представляли, что такое можно делать без разрешения. Ведь обычно такие вопросы заранее согласовываются органами местного самоуправления", – сказал он.

Выговский отметил, что полиция отреагировала, уже когда получила вызов по номеру 102. 

"Кстати, водители считали, что все согласования у них есть. Что их еще не выдали, знали только организаторы съемок", – добавил начальник полиции Киева.

По его словам, сейчас еще продолжается досудебное расследование. Предварительно установлен материальный ущерб – около 50 тыс. грн – эту сумму называли в КГГА на следующий же день после съемок. Окончательную сумму должна установить экспертиза. 

"Я после этого пришел к определенным выводам и теперь мне докладывают о подобных съемках. Недавно у нас была ситуация: идут по улице какие-то личности и несут триколоры. Выяснилось, что это снимали фильм о событиях на востоке. Но представляете себе реакцию людей на такое?" – добавил Выговский.

Контекст:

Утром 10 августа на Софийской площади в Киеве проходили съемки – автомобили, брендированные Red Bull, дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. В одной из машин была украинская певица alyona alyona.

СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull. Сама компания накануне анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанахана.

В Киевской городской госадминистрации заявляли, что не давали разрешения на съемки и что в результате гонок на площади повреждено более 2 тыс. м² мощения.

Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство". При этом на видеозаписях видно, что во время съемок на площади были полицейские. Прокуратура изъяла автомобили, которые участвовали в гонках. 

Певица alyona alyona, которая была на съемках, рассказала, что ролик снимали ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.

11 августа певица с командой чистила Софийскую площадь от следов дрифта. Площадь также отмывала клининговая компания, предположительно, нанятая Red Bull, и волонтеры организации "Києве, мий", которые использовали струю воды под высоким давлением.

В Red Bull принесли извинения и пообещали привести площадь в то состояние, в котором она была до начала съемок.

Теги: Киев, автомобили, полиция, хулиганство, расследование, София Киевская, ущерб, Иван Выговский
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