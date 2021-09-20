Полицейские видели дрифт на Софийской, но "не представляли, что такое можно делать без разрешения" – глава полиции Киева

Полиция продолжает расследование по делу о дрифте на Софийской Фото: Київська міська державна адміністрація – КМДА / Facebook

Выговский подчеркнул, что скандальная съемка проходила за день до его назначения главой столичной полиции.

Он отметил, что организаторы съемок обратились за разрешением к КГГА и к полиции, но самих разрешений не дождались.

"Полицейские хотя и видели это, даже не представляли, что такое можно делать без разрешения. Ведь обычно такие вопросы заранее согласовываются органами местного самоуправления", – сказал он.

Выговский отметил, что полиция отреагировала, уже когда получила вызов по номеру 102.

"Кстати, водители считали, что все согласования у них есть. Что их еще не выдали, знали только организаторы съемок", – добавил начальник полиции Киева.

По его словам, сейчас еще продолжается досудебное расследование. Предварительно установлен материальный ущерб – около 50 тыс. грн – эту сумму называли в КГГА на следующий же день после съемок. Окончательную сумму должна установить экспертиза.

"Я после этого пришел к определенным выводам и теперь мне докладывают о подобных съемках. Недавно у нас была ситуация: идут по улице какие-то личности и несут триколоры. Выяснилось, что это снимали фильм о событиях на востоке. Но представляете себе реакцию людей на такое?" – добавил Выговский.