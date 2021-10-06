"Голос" и "Евросолидарность" в третий раз инициировали отстранение Стефанчука от пленарных заседаний

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Инициативу после обсуждения поддержали 49 парламентариев. Во время рассмотрения отстранения Стефанчука заседание вела вице-спикер Елена Кондратюк.

Это уже третья такая инициатива "Евросолидарности" и "Голоса" за два дня.

5 октября нардепы связывали свои предложения с отстранением спикера Рады Дмитрия Разумкова от ведения двух пленарных заседаний. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что Разумкова не было за что отстранять, так как на заседании он не нарушал норм регламента. Сопредседатель фракции "Европейской солидарности" Ирина Геращенко говорила о нарушении регламента.

Сегодня инициативу озвучили после того, как Рада решила, что заседание парламента 7 сентября во время рассмотрения вопроса об отзыве Разумкова будет вести нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Сопредседатель фракции "Евросолидарности" Артур Герасимов заявил о нарушении регламента.

"Когда глава партии, первый замгмавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко объявил предложение об отзыве Разумкова с должности, к сожалению, были допущены серьезные ошибки. Ст. 29 [регламента] касается исключительно пленарных заседаний, Корниенко ссылался на заседание согласительного совета. Разница маленькая, но очень существенная. Второй вопрос – часть заявления Корниенко была сфальсифицирована. Именно поэтому все, что мы рассматриваем, является нелегитимным. Кроме того, согласно ст. 80 регламента, заседание ведет председатель, если нет – первый заместитель, если нет – заместитель. И только если есть проблемы со всеми тремя, Рада может избрать председательствующего на заседании", – сказал Герасимов.

Он отметил, что инициаторы отзыва считают нарушенными ст. 29, ст. 73, ст. 76, ст. 77, и ст. 80 регламента.

Корниенко возразил, что представители "Евросолидарности" не имеют "никаких моральных прав указывать на мелкие или нарушения, или вовсе не нарушения, а трактовку регламента" и предложил Герасимову обращаться в регламентный комитет.