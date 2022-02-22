Гончаренко: Завтра Украина раз и навсегда должна отключиться от энергосистемы России и Беларуси

Алексей Гончаренко: Отключить все линии электропередачи и больше никогда не возвращаться в единую электросеть с агрессором Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

"Завтра Украина раз и навсегда должна отключиться от энергосистемы России и Беларуси! Отключить все линии электропередачи и больше никогда не возвращаться в единую электросеть с агрессором. Вместо тестового отключения на три дня нужно навсегда порвать связи с российской электросетью и ускоренно интегрировать украинскую энергосистему в систему Европейского союза. Вчера на дешевой постановке муртады [президента РФ Владимира] Путина позволили себе угрожать Украине остановкой импорта электроэнергии. Ответом на эти дурацкие угрозы должно быть немедленное и безвозвратное отключение от российских сетей", – написал он.

Политик потребовал от "Укрэнерго" и Министерства энергетики Украины завтра в рамках запланированного теста по интеграции с энергосистемой ЕС отключить энергосистему от России и Беларуси и не подключать ее обратно.