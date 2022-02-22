Гончаренко: Завтра Украина раз и навсегда должна отключиться от энергосистемы России и Беларуси

"Завтра Украина раз и навсегда должна отключиться от энергосистемы России и Беларуси! Отключить все линии электропередачи и больше никогда не возвращаться в единую электросеть с агрессором. Вместо тестового отключения на три дня нужно навсегда порвать связи с российской электросетью и ускоренно интегрировать украинскую энергосистему в систему Европейского союза. Вчера на дешевой постановке муртады [президента РФ Владимира] Путина позволили себе угрожать Украине остановкой импорта электроэнергии. Ответом на эти дурацкие угрозы должно быть немедленное и безвозвратное отключение от российских сетей", – написал он.
Политик потребовал от "Укрэнерго" и Министерства энергетики Украины завтра в рамках запланированного теста по интеграции с энергосистемой ЕС отключить энергосистему от России и Беларуси и не подключать ее обратно.
С 24-го по 26 февраля украинская энергосистема будет работать в изолированном режиме, это один из этапов подготовки к присоединению к системе ЕС – ENTSO-E.
О том, что в 2023 году украинская энергосистема должна стать частью европейской, заявлял в декабре 2019 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
4 февраля 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что интеграция объединенной энергосистемы Украины в общеевропейскую систему ENTSO-E состоится в 2023 году.
Энергетический совет Европейского союза и США заявил о поддержке планов Украины по синхронизации ее энергосистемы с европейской.