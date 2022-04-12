Гордон: Россия закончилась. Она – как курица, которой отрубили голову, но она еще бегает по двору

"Я считаю, что Россия закончилась. Это мое мнение. Знаете, как курице голову отрубили, а она еще бегает по двору. Вот Россия – та же курица: голова отрублена, а она еще суетится. Суетиться уж не надо. Уже все закончено, весь цивилизованный мир встал против России, которая бряцает оружием, которая идет в другие страны для того, чтобы их завоевывать, а по сути – убивать мирное население, насиловать маленьких девочек и мародерствовать в домах, которые они захватили. И отправлять в свои обосранные и ободранные поселки стиральные машины и плазменные телевизоры", – сказал Гордон.

Он назвал российскую армию "лицом России".

"Это страшная страна, отвратительная страна, которая показала всему миру свое отвратительное лицо", – считает Гордон.

По его словам, "весь мир увидел это звериное лицо, и весь цивилизованный мир сказал: "Или они – нас, или мы – их".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube