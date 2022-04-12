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Гордон: Россия закончилась. Она – как курица, которой отрубили голову, но она еще бегает по двору

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Россия показала свое "отвратительное лицо", считает Гордон
Россия показала свое "отвратительное лицо", считает Гордон
Фото: ЕРА

После масштабного вторжения в Украину Россия напоминает курицу с отрубленной головой. Об этом основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил 10 апреля в эфире YouTube-канала "Навальный LIVE", который ведет команда Алексея Навального – находящегося в тюрьме оппозиционного российского политика.

"Я считаю, что Россия закончилась. Это мое мнение. Знаете, как курице голову отрубили, а она еще бегает по двору. Вот Россия – та же курица: голова отрублена, а она еще суетится. Суетиться уж не надо. Уже все закончено, весь цивилизованный мир встал против России, которая бряцает оружием, которая идет в другие страны для того, чтобы их завоевывать, а по сути – убивать мирное население, насиловать маленьких девочек и мародерствовать в домах, которые они захватили. И отправлять в свои обосранные и ободранные поселки стиральные машины и плазменные телевизоры", – сказал Гордон.

Он назвал российскую армию "лицом России".

"Это страшная страна, отвратительная страна, которая показала всему миру свое отвратительное лицо", – считает Гордон.

По его словам, "весь мир увидел это звериное лицо, и весь цивилизованный мир сказал: "Или они – нас, или мы – их".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину российских войск и заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

После освобождения от оккупантов украинских территорий находят сотни замученных и убитых мирных жителей.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, в связи с российской агрессией расследуется около 6 тыс. военных преступлений, совершенных оккупантами.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, война, тюрьма, агрессия, вторжение, преступление, российская агрессия, мародеры, война России против Украины, население, курица
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