Россия уже потеряла в Украине больше вертолетов, чем за четыре предыдущие войны вместе взятые – Минобороны Украины

По данным Минобороны Украины, в четырех предыдущих войнах РФ потеряла 83 вертолета Фото: depositphotos.com

По данным ведомства, за 45 дней полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли 137 вертолетов.

"Для сравнения: в первой чеченской войне РФ потеряла 21 вертолет, во второй чеченской – 36 вертолетов, в грузинской войне – три вертолета, в войне в Сирии – 23 вертолета. В четырех войнах рашисты потеряли 83 вертолета", – заявили в Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)