Россия уже потеряла в Украине больше вертолетов, чем за четыре предыдущие войны вместе взятые – Минобороны Украины

По данным ведомства, за 45 дней полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли 137 вертолетов.
"Для сравнения: в первой чеченской войне РФ потеряла 21 вертолет, во второй чеченской – 36 вертолетов, в грузинской войне – три вертолета, в войне в Сирии – 23 вертолета. В четырех войнах рашисты потеряли 83 вертолета", – заявили в Минобороны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупационных войск в ходе полномасштабного военного вторжения в Украину составили около 19,5 тыс. человек личного состава. Помимо этого, оккупанты потеряли 725 танков, 1923 боевые бронированные машины, 347 артиллерийских систем, 111 реактивных систем залпового огня, 55 средств противовоздушной обороны, 1387 единиц автомобильной техники, 154 самолета и 137 вертолетов.