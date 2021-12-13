Гражданин Украины не сможет быть одновременно и гражданином России – Вениславский о законопроекте Зеленского

Журналистка спросила, как принятие закона о множественном гражданстве отразится на жителях оккупированных территорий Украины, которые были вынуждены получить российские паспорта и при этом имеют паспорта украинские.

"Если после возвращения временно оккупированных территорий граждане заявят, что их фактически принудили принять российское гражданство, никаких негативных последствий для украинского гражданства у них не возникает. Плюс в законопроекте о множественном гражданстве четко сказано, что не может быть двойного гражданства со страной-оккупантом, страной-агрессором. То есть не может иметь гражданин Украины одновременно гражданство Российской Федерации", – подчеркнул Вениславский.

Он отметил, что государство Украина не признает факт иностранного гражданства, в данном случае российского, если оно получено насильственным путем.

"Мы считаем, что эти действия нарушают международные стандарты в области прав человека, Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. То есть в данном случае, на наш взгляд, эти документы являются ничтожными и поэтому они особых юридических последствий за собой влечь не будут", – объяснил Вениславский.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.