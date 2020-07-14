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“Хитросплетения, маневры, вбросы“. Кулеба рассказал о сотрудничестве с Ираном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф "отверг руку сотрудничества" по делу о крушении рейса "Международных авиалиний Украины", который был сбит ПВО Ирана в январе 2020 года.

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Кулеба: Или Иран придет в точку справедливости с достойным лицом, как партнер, который признал вину, выплатил достойные компенсации и перевернул эту страницу, или он придет туда с другим лицом
Кулеба: Или Иран придет в точку справедливости с достойным лицом, как партнер, который признал вину, выплатил достойные компенсации и перевернул эту страницу, или он придет туда с другим лицом
Фото: Радіо НВ / Facebook

Иран отказывается от цивилизованного сотрудничества с Украиной по делу о крушении рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". Об этом в интервью сайту "Сегодня" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я глубоко уважаю иранскую культуру и эту страну. И поэтому, когда я стал министром, состоялся мой телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана [Мохаммадом Джавадом Зарифом], которому я протянул руку сотрудничества. К сожалению, из того, что следовало после этого со стороны Ирана, я вижу, что моя рука была отвергнута, так как начались какие-то хитросплетения, маневры, игнорирование позиции Украины, непонятные информационные вбросы. Точнее, понятные, но дипломатично скажем, что они непонятны", – сказал Кулеба.

Отвечая на вопрос, когда могут начаться переговоры с Ираном, министр сказал: "Украина предложила Ирану конкретные даты в первой половине июля, когда мы можем начать переговоры. Иран молчал, тянул, потом передал нам: нет, пока не завершится расшифровка ящиков. Затем эта ситуация стала публичной и Иран сказал: мы готовы после 20 июля. Во-первых, даты, которые предлагала Украина, были до 20 июля, и это важно. А во-вторых, не надо ждать дат от Украины – вы их уже получили, вы их отвергли и теперь продолжаете играть. Это та самая игра, которую они вели с черными ящиками, когда говорили "передаем", потом ничего не происходило, потом снова "вот-вот передаем", затем опять ничего не происходило".

Кулеба добавил, что ему "грустно наблюдать за такой позицией иранской стороны". Он высказал уверенность, что "эти хитросплетения завершатся при любом сценарии ответственностью Ирана".

"Когда мы констатируем, что все возможности [для диалога] исчерпаны, тогда мы пойдем в Международный суд. Все равно справедливость восторжествует. Или Иран придет в точку справедливости с достойным лицом, как партнер, который признал вину, выплатил достойные компенсации и перевернул эту страницу, или он придет туда с другим лицом", – заявил глава МИД Украины.

Размер компенсации он отказался уточнить, подчеркнув, что это предмет переговоров.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

12 июля Управление гражданской авиации Ирана обнародовало отчет об обстоятельствах катастрофы самолета, в нем говорится, что 176 человек погибли из-за ошибки расчета зенитного комплекса ПВО. Кулеба заявлял, что Украина не согласна с такой оценкой.

Теги: Украина, Иран, МИД Украины, авиакатастрофа, МАУ, Дмитрий Кулеба, крушение самолета МАУ в Иране
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