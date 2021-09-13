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Иностранные фонды хотят вмешаться в деятельность Бюро экономической безопасности Украины – эксперт

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Владимир Каспрук: Попытки иностранных фондов через финансово контролируемые учреждения вмешаться в деятельность новосозданного органа это угроза экономической безопасности Украины
Владимир Каспрук: Попытки иностранных фондов через финансово контролируемые учреждения вмешаться в деятельность новосозданного органа – это угроза экономической безопасности Украины
Фото: focus.ua

Для того чтобы украинские активы не стали инструментом скандалов из-за использования для легализации преступных средств, нужно, чтобы независимое Бюро экономической безопасности Украины работало в интересах Украины, а не иностранных фондов и кредиторов, пишет председатель Промышленно-предпринимательского союза Владимир Каспрук в своей колонке для сайта "Фокус" 13 сентября.

Он напомнил, что недавно был избран руководитель БЭБ – этот новосозданный орган должен заниматься борьбой и противодействием экономической преступности в Украине. Возглавил структуру Вадим Мельник, ранее занимавший должность председателя Государственной фискальной службы.

"После избрания и назначения Мельника главой БЭБ в СМИ начала появляться негативная информация о ходе проведения конкурса и избранном руководителе, которая звучала из уст экспертов и от общественных структур, финансируемых со стороны иностранных фондов, – отметил Каспрук. – Если внимательно мониторить и следить за информационным полем, можно увидеть в течение последнего года, что представители общественности, которые получают финансирование от иностранных фондов, направленных на "содействие и развитие демократии и открытости общества", не совершали никаких действий для ускорения принятия закона о БЭБ, не анонсировали рекомендации по внесению каких-либо поправок в законопроект, публично не пытались стать членами комиссий по избранию руководителя. Информповоды и публикации по данной теме появлялись на сайтах организаций или оказывались там "постфактум" по результатам событий, которые уже произошли и отнюдь не носили уникального характера". 

Он добавил, что со стороны "ориентированной на заграницу общественности" почти не было комментариев по поводу кандидатов, даже на этапе, когда конкурентов осталось трое.

"Попытки иностранных фондов через финансово контролируемые учреждения вмешаться в деятельность новосозданного органа – это угроза экономической безопасности Украины. Можно согласиться с тем, что в условиях тотальной коррупции органов власти после Революции достоинства было нормальным процессом, когда западные союзники на уровне государств помогали и консультировали по созданию и функционированию государственных органов, по обучению сотрудников, к работе и сотрудничеству привлекались сотрудники FBI. Здесь же речь идет о давлении со стороны иностранных фондов, имеющих различные источники финансирования. Финансирование грантовых фондов – это, с одной стороны, мероприятие по поднятию репутации и выполнению социальных обязательств, а с другой – способ лоббировать собственные интересы", – считает эксперт.

Каспрук убежден, что в случае такого вмешательства Украина может потерять свои активы "окольными путями" и, чтобы этого избежать, Бюро экономической безопасности должно оставаться независимым и работать в интересах страны.

Контекст:

Закон о создании БЭБ Верховная Рада приняла во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов. По итогам электронного тестирования на следующий этап, собеседование, прошли 12 кандидатовВ заключительный этап конкурса попали три кандидата: Мельник, член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи.

Мельник выиграл конкурс и 20 августа был назначен на должность главы БЭБ.

Теги: экономика, безопасность, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник, Владимир Каспрук
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