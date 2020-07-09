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Интервью Бацман с Ильей Пономаревым. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с бывшим депутатом Госдумы РФ, бизнесменом Ильей Пономаревым выйдет сегодня в 20.00.

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Бацман записала интервью с Пономаревым 7 июля по Skype
Бацман записала интервью с Пономаревым 7 июля по Skype
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com (архив)

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с бывшим депутатом Госдумы РФ, бизнесменом Ильей ПономаревымОб этом "ГОРДОН" сообщила журналистка. 

Интервью записали 7 июля по Skype. Трансляция начнется в 20.00. 

Во время интервью Пономарев говорил об инвестициях в Украину, о возврате Крыма и Донбасса и возможности нового наступления РФ, о ситуации в России и перспективах президента РФ Владимира Путина, о работе с опальным российским бизнесменом Михаилом Ходорковским, о первом годе президентства Владимира Зеленского и о своей семье.

"Почему Путин не женится? Думаю, это было бы не позитивно для его рейтинга, а наоборот. Россия в этом смысле ревнивая страна. Мы знаем примеры многих супруг разных вождей, генсеков, царей, которые были крайне непопулярными. Популярной была супруга [первого президента РФ Бориса] Ельцина Наина Иосифовна, потому что с самого начала она была такой бабушкой, которая сидит дома с внуками и кастрюлями, никуда не лезет. Надежный, спокойный тыл! Молодая красивая женщина, оказавшись рядом с Путиным, вызвала бы яростную реакцию общества. Это был бы точно негатив", – сказал Пономарев. 

Пономарев родился в 1975 году в Москве в семье научных работников. Учился на физическом факультете Московского государственного университета, но обучение не окончил – ушел на четвертом курсе. В 2001 году получил высшее образование в Российском государственном социальном университете. 

Пономарев рассказывал, что начал работать с 14 лет – был программистом в Институте проблем безопасного развития атомной энергетики. В 16 лет вместе с другом создал собственную компанию "Русспрофи", которая занималась компьютеризацией предприятий. Позже она влилась в российско-американское предприятие International Network Connections. В 1990-х – начале 2000-х работал в международной нефтесервисной компании Schlumberger в Москве, в компании Михаила Ходорковского ЮКОС, в IT-компании IBS. 

В 2002–2007 годах был членом Коммунистической партии РФ. Помог политсиле внедрить новые технологии и провести комплексную информатизацию. Дважды – в 2007-м и 2011 годах – избирался депутатом по спискам партии "Справедливая Россия" (российские СМИ называют эту политсилу провластной). 

В 20112012 годах активно участвовал в антиправительственных протестах в РФ. 

Пономарев был единственным депутатом Госдумы, который голосовал против аннексии Крыма Россией в 2014 году. Летом 2014 года политик покинул РФ: вначале переехал в США, затем – в Украину.

В 2015 году против него возбудили уголовное дело о пособничестве в растрате средств инновационного центра "Сколково" (политик участвовал в его создании) и заочно арестовали. В 2016 году Госдума лишила Пономарева депутатского мандата. Официально – за "систематические прогулы заседаний, невыполнение рабочих обязанностей и утрату связи с избирателями". 

В 2016 году в США Пономарев основал инвестиционную компанию Trident Acquisitions, акции которой торгуются на нью-йоркской бирже NASDAQ. 

В 2019 году получил украинское гражданство, сейчас живет в Киеве. 

Теги: Илья Пономарев, Алеся Бацман
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