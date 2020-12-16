Интервью Бацман с Тодуровым. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН Алеси Бацман с украинским кардиохирургом, директором Института сердца Борисом Тодуровым выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале журналистки.

Тодуров: Вирус стал более агрессивным за время пандемии Фото: Інститут серця МОЗ України / Facebook

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора издания "ГОРДОН Алеси Бацман выйдет интервью с украинским кардиохирургом, директором Института сердца Борисом Тодуровым.

Как сообщила "ГОРДОН" журналистка, интервью продолжалось около часа. Трансляция начнется в 18.00 на канале "Алеся Бацман".

Во время интервью Тодуров говорил о пандемии коронавируса и особенностях заболевания COVID-19, о том, почему поддерживает министра здравоохранения Максима Степанова, о проблемах системы здравоохранения в Украине, о том, почему, по его мнению, власть полностью провалила борьбу с коронавирусом, трансплантологии и о том, кого считает человеком года.

"Вирус стал более агрессивным за время [пандемии]. Очень серьезно начали болеть молодые. Очень агрессивно идет воспаление, с которым мы практически не можем справиться. Мы уже приобрели опыт, быстрее реагируем на все, понимаем, какие этапы заболевания, когда включается так называемый каскад [патологических реакций] и организм своим иммунитетом начинает бороться со своими же легкими... Мы некоторым больным вводим такие дозы преднизолона и гормонов, которые мы обычно вводим пациентам, у которых начинается отторжение пересаженного органа. Это так называемая пульс-терапия. Мы многим больным проводим тромболизис. То есть методики, которые никогда не использовались для лечения воспалительных процессов легких", – сказал Тодуров.

Тодуров родился в 1965 году в Киеве. Окончил Киевский медицинский институт имени А.А. Богомольца (сейчас – Национальный медицинский университет).

В начале 2000-х работал в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова, с 2008 года возглавляет Институт сердца (ранее учреждение называлось Киевский городской центр сердца).

Первую операцию на сердце сделал в возрасте 22 лет – оперировал трехлетнего ребенка с врожденным пороком сердца. На сегодняшний день провел около 14 тыс. операций.

В 2001 году впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека, а спустя 15 лет провел первую в Украине операцию по имплантации механического сердца.

Тодуров – член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.