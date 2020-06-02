Тодуров и Голубовская выступили в поддержку главы минздрава Украины Степанова

Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская считает, что благодаря главе Минздрава Украины Максиму Степанову в Украине появился протокол лечения COVID-19, без которого врачи не смогли бы применять никакие методы современного лечения. Ее поддержал директор Института сердца Минздрава Борис Тодуров, который заявил, что медицинская общественность поддерживает Степанова.

Судьба пациентов окажется в руках "геологов-археологов", если министра здравоохранения Украины Максима Степанова "собьют" с должности. Об этом 1 июня в Facebook заявила заслуженный врач Украины и заведующая кафедрой инфекционных болезней в Национальном медуниверситете имени Богомольца Ольга Голубовская.

"Степанова, министра, который впервые за последние годы повернулся лицом к специалистам, благодаря которому появился протокол лечения COVID-19, без которого врачи не смогли бы применять никакие методы современного лечения, что в разы увеличило бы смертность, министра, который сказал, что мы будем возвращаться к стандартизации медпомощи, министра, которого впервые за последние годы поддерживает большинство медицинских работников, "сбивают" всякие шарлатаны из числа хорошо финансируемых чужим государством "неправительственных организаций", активистов без образования и т.д. с помощью известных карманных СМИ", – написала она.

По ее словам, если Степанова "собьют", то в Украине будут "лечиться от коронавирусной болезни по "международным протоколам", которых нет, а судьбу пациентов в разных ситуациях будут решать карманные "эксперты", не имеющие к проблеме никакого отношения, всякие там геологи, археологи, работники похоронных бюро, брендменеджеры промоакций пива и операторы заправочных станций".

"Мы с вами, Максим Степанов. Как бы там ни было, спасибо, что все это выдерживаете", – отметила она. https://www.facebook.com/ogolubovska/posts/1545481255612123 Пост Голубовской репостнул себе и директор Института сердца Минздрава Борис Тодуров. "Медицинская общественность поддерживает министра Максима Степанова в его стремлении реализовать настоящую медицинскую реформу", – подчеркнул он. https://www.facebook.com/btodurov/posts/2744098952479580 25 мая "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, некоторые министры в украинском правительстве считают, что Степанов хочет стать премьер-министром.

Источник отметил, что у Степанова якобы работает группа пиарщиков, которая подсчитывает ему упоминания в СМИ, чтобы его было больше других членов Кабмина.

Степанов – бывший директор ГП "Полиграфкомбинат Украина" (2011–2016) и экс-председатель Одесской облгосадминистрации (2017–2019). Министром здравоохранения он был назначен 30 марта 2020 года. Предыдущий глава Минздрава Илья Емец пробыл на должности меньше месяца.

19 мая парламентская фракция "Голос" призвала отправить министра здравоохранения в отставку и начала собирать подписи под соответствующим проектом постановления. Народные депутаты заявили, что Минздрав под руководством Степанова провалил закупку защитных костюмов для медицинских работников, а также выступает за свертывание медицинской реформы.