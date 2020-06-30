Интервью Гордона с Кравчуком. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, сообщил "ГОРДОН" основатель издания Дмитрий Гордон.

Программу записывали 20 июня. Ее трансляция начнется в 18.00.

Во время интервью Кравчук вспомнил, как немцы его чуть не расстреляли; рассказал о похоронах главы СССР Иосифе Сталине, об отказе Украины от ядерного оружия, о том, вербовал ли его КГБ и смирился ли он с потерей Крыма и Донбасса; говорил о главе СССР Иосифе Сталине, единственном президенте СССР Михаиле Горбачеве, бывшем и нынешнем президентах РФ Борисе Ельцине и Владимире Путине, а также об экс-президенте Украины Петре Порошенко.

"Неизбрание Порошенко на второй срок было единственным спасением Украины. Я не в высоких тонах говорю о [нынешнем президенте Владимире] Зеленском, но, во-первых, никто, кроме Зеленского, его не победил бы, во-вторых, только Зеленский своим особенным характером, своим гуманитарно-театральным опытом сможет сделать прорыв к новой жизни. Сложно? Да. Ошибки есть? Да", – сказал Кравчук.

Кравчук родился в 1934 году в селе Великий Житин (тогда – территория Польши, сейчас – Ровенская область).

В 1958-м окончил Киевский государственный университет (сейчас – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) и в том же году вступил в Коммунистическую партию Советского Союза. Два года преподавал в Черновицком финансовом техникуме, затем работал методистом в Доме политпросвещения, заведовал отделом пропаганды Черновицкого обкома КПУ. В 1970 году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат экономических наук.

Был секретарем ЦК КПУ. Вышел из Компартии после августовского путча ГКЧП в 1991 году. На пост президента Украины баллотировался как беспартийный. 1 декабря 1991 года на первых прямых президентских выборах был избран президентом Украины, набрал 61,6% голосов избирателей.

8 декабря 1991 года подписал с Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем Беловежское соглашение, прекращающее существование СССР.

В 1994 году согласился на досрочные президентские выборы, которые проиграл Леониду Кучме. Затем неоднократно избирался в Верховную Раду.