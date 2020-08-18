Интервью Гордона со Швецом. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с бывшим советским разведчиком и сокурсником президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрием Швецом выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

Сегодня вечером на YouTube-канале основателя издания Дмитрия Гордона выйдет интервью с бывшим советским разведчиком и сокурсником президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрием Швецом, сообщил журналист изданию "ГОРДОН".

Швец более 25 лет проживает в США, где стал аналитиком бизнес-разведки.

Программу записывали 16 августа по Skype, трансляция начнется в 18.00 на канале "Дмитрий Гордон".

Во время интервью Швец говорил о ситуации в Беларуси, кандидатах в президенты Беларуси и их возможной связи с Россией, о будущем действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, об отстранении Путина от власти и его будущем преемнике, а также о протестах в Хабаровске и коронавирусе.

"Я всегда к Лукашенко относился как к психопату. То есть как к человеку с мессианским комплексом, на грани психопатии. Для него власть – это все, это его жизнь... Надо сказать, он с царем в голове и умудрился продолжить управление Беларусью примерно так, как он управлял совхозом. Но он засиделся, пора уйти. Если бы он вовремя сейчас ушел, он бы еще и в историю Беларуси вошел", – сказал Швец.

Швец родился в 1952 году в Харькове. Окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (сейчас Российский университет дружбы народов) в области международного права, а также Краснознаменный имени Андропова институт КГБ СССР, где учился вместе с Путиным.

В 1980-х, в разгар холодной войны, был разведчиком в США. Работал под прикрытием корреспондента Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), собирал и анализировал информацию о возможном внезапном ядерном ударе Америки по СССР. В 1990-м Швец уволился со службы, спустя три года эмигрировал в США, где выпустил книгу "Вашингтонская резидентура: моя жизнь шпиона КГБ в Америке".

Более 20 лет возглавляет американскую фирму по сбору информации и оценке коммерческих рисков компаний.