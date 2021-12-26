Кабмин продлил контракт с главой "Укрзалізниці" и изменил состав правления

Кабмин прекратил полномочия члена правления Романа Черницкого в связи с истечением срока полномочий. Также правительство постановило временно, на период до формирования нового правления, но не более чем до 31 марта 2022 года, избрать и назначить с 1 января членами правления компании Павла Цубера и Евгения Шрамко.

Наконец, Кабмин уполномочил госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Почтарева на подписание контракта с Александром Камышиным, а Камышина как главу компании – с членами правления.

Ранее Кабмин установил срок действия контракта с Камышиным на период до формирования нового правления "Укрзалізниці" (по представлению нового состава наблюдательного совета), но не более чем до 31 декабря 2021 года. Этим постановлением возможный срок действия контракта главы и нынешнего правления компании продлен до 31 марта 2022 года.