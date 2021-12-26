Кабмин продлил контракт с главой "Укрзалізниці" и изменил состав правления

Кабмин прекратил полномочия члена правления Романа Черницкого в связи с истечением срока полномочий. Также правительство постановило временно, на период до формирования нового правления, но не более чем до 31 марта 2022 года, избрать и назначить с 1 января членами правления компании Павла Цубера и Евгения Шрамко.
Наконец, Кабмин уполномочил госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Почтарева на подписание контракта с Александром Камышиным, а Камышина как главу компании – с членами правления.
Ранее Кабмин установил срок действия контракта с Камышиным на период до формирования нового правления "Укрзалізниці" (по представлению нового состава наблюдательного совета), но не более чем до 31 декабря 2021 года. Этим постановлением возможный срок действия контракта главы и нынешнего правления компании продлен до 31 марта 2022 года.
"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.
29 сентября начался конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета "Укрзалізниці".
27 октября Кабмин утвердил новый состав правления компании. Главой правления был назначен Александр Камышин, до этого он исполнял обязанности руководителя компании.